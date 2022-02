Partido Republicano classifica como legítima a invasão ao Capitólio

O Partido Republicano dos Estados Unidos declarou, nesta sexta-feira (4), que a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, foi um “discurso político legítimo”.

A afirmação foi feita pelo Comitê Nacional Republicano, que aprovou uma resolução repreendendo os parlamentares Liz Cheney e Adam Kinzinger, os acusando de “participar de uma perseguição liderada pelos democratas a cidadãos comuns envolvidos em discurso político legítimo”.

Os dois parlamentares se juntaram à investigação do Congresso sobre os esforços do ex-presidente Donald Trump para anular a eleição de 2020, e votaram pelo impeachment de Trump sob a acusação de incitação à insurreição, depois da invasão do Capitólio.

Eles foram os únicos republicanos que participaram da investigação.

Adam Kinzinger disse que é um republicano conservador desde antes de Trump entrar na política, e prometeu continuar “trabalhando para combater a matriz política que nos levou a este ponto”.

Liz Cheney declarou que não reconhece aqueles em seu partido que “abandonaram a Constituição para abraçar Donald Trump”.

“Os líderes do Partido Republicano se tornaram reféns dispostos de um homem que admite ter tentado derrubar uma eleição presidencial e sugere que perdoaria os réus de 6 de janeiro, alguns dos quais foram acusados ​​de conspiração sediciosa”, disse a parlamentar.

Continua após a publicidade

A resolução foi aprovada em votação, com 168 membros do comitê, e dizia que o Comitê Nacional Republicano “cessará imediatamente todo e qualquer apoio a eles” como membros do partido, mas não pediu para que saíssem do partido, como proposto inicialmente.

Trump ainda mantém forte popularidade entre os republicanos, que defendem ele de qualquer oposição.

Com eleições parlamentares no fim do ano, o partido tenta tomar o controle da Câmara e do Senado dos democratas.

O ex-vice presidente Mike Pence também fez críticas diretas a Trump nesta sexta-feira, afirmando que ele estava “errado” ao falar sobre fraude nas eleições.

No início da semana, Trump disse que Pence tinha o poder de entregar a eleição a ele, em seu papel de contar os votos de novembro de 2020 perante o Congresso.

“Infelizmente, ele não exerceu esse poder, ele poderia ter derrubado a eleição!” Trump disse sobre Pence em um comunicado.

“O presidente Trump está errado. Eu não tinha o direito de anular a eleição. A presidência pertence ao povo americano, e somente ao povo americano. E, francamente, não há quase nenhuma ideia mais antiamericana do que a noção de que qualquer pessoa poderia escolher o presidente”, rebateu Pence.