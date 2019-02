Partido curdo liberta 8 prisioneiros turcos no norte do Iraque

Os rebeldes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) libertaram nesta quarta-feira, no norte do Iraque, oito prisioneiros turcos que estavam em cativeiro há dois anos, informou o deputado curdo Husametin Zenderloiglu, que integra a delegação a qual foram entregues os reféns e é membro do Partido da Democracia e da Paz (BDP, pró-curdo).

A libertação ocorre depois que o líder do PKK detido na Turquia, Abdullah Ocalan, fez um apelo como parte das negociações de paz retomadas com Ancara em dezembro. “Os detidos foram entregues sãos e salvos, perto de Dohuk (Curdistão iraquiano)”, afirmou Zenderloiglu.

Os oito prisioneiros, funcionários e militares, foram capturados no sul da Turquia, cenário de combates entre rebeldes curdos e forças de segurança turcas desde 1984.

(Com agência France-Presse)