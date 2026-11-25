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Deputados de Israel deram aprovação inicial à criação de uma comissão de inquérito sobre as falhas que permitiram o ataque do Hamas em outubro de 2023. A proposta do centrista Gadi Eisenkot enfrenta resistência do governo de Benjamin Netanyahu, que rejeita apuração estatal independente.

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Deputados de Israel deram aprovação inicial, nesta quarta-feira, 25, a um projeto de lei para criar uma comissão parlamentar de inquérito sobre as falhas de segurança que permitiram o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. A proposta foi apresentada pelo partido do candidato a primeiro-ministro Gadi Eisenkot e avançou na votação preliminar com 65 votos a favor e 50 contra.

Centrista e líder do bloco de oposição nas eleições do mês passado, Eisenkot foi encarregado pelo presidente Isaac Herzog de formar o novo governo e negocia uma coalizão para obter a maioria necessária de 61 parlamentares. Durante a campanha eleitoral, ele havia se comprometido a estabelecer rapidamente uma comissão estatal independente para apurar as falhas relacionadas ao ataque.

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O texto segue agora para a comissão do Knesset, o parlamento israelense, e precisará passar por mais três votações antes de se tornar lei. Segundo comunicado oficial do Knesset, o grupo seria composto por cinco membros e teria o prazo de um ano, a contar de sua criação, para publicar um relatório provisório. O avanço ocorreu depois que o opositor Matan Kahana foi eleito presidente do parlamento.

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Governo Netanyahu na mira

O partido Yashar, de Eisenkot, afirmou que a legislação é “essencial para esclarecer a verdade e extrair as lições necessárias para garantir a segurança de Israel”.

Por outro lado, o governo do primeiro-ministro em exercício, Benjamin Netanyahu — que estava no poder quando a ofensiva ocorreu —, rejeita uma investigação estatal. O premiê defende a criação de uma comissão bipartidária com membros nomeados por políticos.

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Em setembro, uma investigação do jornal israelense Haaretz revelou que o governo dos Emirados Árabes Unidos alertou o premiê de Israel sobre o plano de ataque do Hamas quase 10 dias antes da incursão terrorista. A reportagem afirmou ainda que Netanyahu “não fez nada” com a informação. Questionado sobre a publicação, seu gabinete disse que as alegações são “puras mentiras” e negou que ele tenha interagido com o mandatário emirati naquela época.

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A discussão ocorre enquanto muitos israelenses cobram uma investigação independente sobre o ataque mais letal da história do país. A invasão dos terroristas do Hamas deixou mais de 1.200 mortos, e o grupo sequestrou outras 251. Desde então, mais de 74.710 palestinos morreram na subsequente guerra na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde local.