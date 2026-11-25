Parlamento israelense avança projeto de lei para criar CPI sobre ataques do Hamas
Proposta apresentada pela oposição para investigar falhas do governo Netanyahu precisa passar por mais três votações antes de ser instaurada
Deputados de Israel deram aprovação inicial, nesta quarta-feira, 25, a um projeto de lei para criar uma comissão parlamentar de inquérito sobre as falhas de segurança que permitiram o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. A proposta foi apresentada pelo partido do candidato a primeiro-ministro Gadi Eisenkot e avançou na votação preliminar com 65 votos a favor e 50 contra.
Centrista e líder do bloco de oposição nas eleições do mês passado, Eisenkot foi encarregado pelo presidente Isaac Herzog de formar o novo governo e negocia uma coalizão para obter a maioria necessária de 61 parlamentares. Durante a campanha eleitoral, ele havia se comprometido a estabelecer rapidamente uma comissão estatal independente para apurar as falhas relacionadas ao ataque.
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O texto segue agora para a comissão do Knesset, o parlamento israelense, e precisará passar por mais três votações antes de se tornar lei. Segundo comunicado oficial do Knesset, o grupo seria composto por cinco membros e teria o prazo de um ano, a contar de sua criação, para publicar um relatório provisório. O avanço ocorreu depois que o opositor Matan Kahana foi eleito presidente do parlamento.
Governo Netanyahu na mira
O partido Yashar, de Eisenkot, afirmou que a legislação é “essencial para esclarecer a verdade e extrair as lições necessárias para garantir a segurança de Israel”.
Por outro lado, o governo do primeiro-ministro em exercício, Benjamin Netanyahu — que estava no poder quando a ofensiva ocorreu —, rejeita uma investigação estatal. O premiê defende a criação de uma comissão bipartidária com membros nomeados por políticos.
Em setembro, uma investigação do jornal israelense Haaretz revelou que o governo dos Emirados Árabes Unidos alertou o premiê de Israel sobre o plano de ataque do Hamas quase 10 dias antes da incursão terrorista. A reportagem afirmou ainda que Netanyahu “não fez nada” com a informação. Questionado sobre a publicação, seu gabinete disse que as alegações são “puras mentiras” e negou que ele tenha interagido com o mandatário emirati naquela época.
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A discussão ocorre enquanto muitos israelenses cobram uma investigação independente sobre o ataque mais letal da história do país. A invasão dos terroristas do Hamas deixou mais de 1.200 mortos, e o grupo sequestrou outras 251. Desde então, mais de 74.710 palestinos morreram na subsequente guerra na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde local.