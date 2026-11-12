Parlamento espanhol aprova pacote sobre habitação um dia após greve geral paralisar país

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A comissão do Congresso espanhol aprovou medidas para proteger o direito à moradia, após uma greve geral que levou centenas de milhares às ruas. O pacote suspende despejos de vulneráveis até 2030 e combate fundos ‘abutres’. A direita promete revogar o texto caso chegue ao poder, evidenciando a tensão política em torno da crise habitacional.

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A comissão permanente do Congresso espanhol, que assumiu as funções do Parlamento após a sua dissolução para as eleições de 29 de novembro, aprovou nesta quinta-feira, 12, um pacote de medidas para proteger o direito à moradia, um dia após uma greve geral que levou centenas de milhares às ruas por todo o país.

O texto, que a direita prometeu revogar caso chegue ao poder, suspende até 2030 os despejos de vulneráveis e estabelece medidas contra os chamados fundos “abutres”, que compram imóveis ou dívidas imobiliárias em situação de extrema desvalorização para obter lucros extraordinários por meio da especulação.

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Esse decreto-lei havia sido rejeitado no início de outubro pelos deputados, o que havia levado o primeiro-ministro Pedro Sánchez, de esquerda, a antecipar as eleições, anteriormente previstas para 2027. Outro texto, que incluía a renovação automática dos contratos de locação, foi rejeitado, como já havia sido em sua primeira análise.

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Ao todo, 35 deputados votaram a favor do primeiro texto, contra 34, dentro desse órgão especial composto por 69 membros. Para o segundo decreto-lei, muito criticado pelos proprietários, o resultado foi inverso: 35 votos contrários e 34 favoráveis.

Greve geral

As votações ocorreram um dia após a primeira greve geral na Espanha desde 2012, convocada para defender o direito à moradia assessível e protestar contra a queda do poder aquisitivo da população.

Milhares de pessoas marcharam por todo o país. Em Madri, 120 mil manifestantes se reuniram; em Barcelona, foram 55 mil. Apesar das demonstrações em sua maioria pacíficas, alguns incidentes no final das jornadas em ambas as cidades levaram à detenção de quase 40 pessoas.

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Os principais sindicatos convocaram esta greve na esteira dos protestos por moradia assessível, que começaram no final de outubro. O movimento, liderado pela juventude, ocorre em meio a manifestações da Geração Z por toda a Europa, protagonizadas pela França.

O estopim na Espanha foi o despejo, em setembro, de Maricarmen Abascal, uma aposentada madrilena de 87 anos que faleceu poucos dias depois. A idosa viu seu aluguel subir 275% de um dia para o outro.

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O acesso à moradia continua sendo a principal preocupação dos espanhóis, que muitas vezes têm a maior parte de sua renda absorvida pelo aluguel ou financiamento, com uma inflação que atingiu 4,9% em outubro. O salário bruto médio gira em torno de 2.460 euros mensais (pouco mais de R$ 15 mil) em 14 pagamentos, enquanto o aluguel de um apartamento de 50 m² em Madri custava, em média, 1.170 euros por mês em outubro (cerca de R$ 7.300), segundo o portal Idealista.

Favorito nas pesquisas para as eleições de 29 de novembro, o Partido Popular, de direita, comprometeu-se a revogar as novas medidas sobre moradia se conseguir retornar ao poder após oito anos de governo de esquerda de Sánchez.