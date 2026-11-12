🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

Parlamento espanhol aprova pacote sobre habitação um dia após greve geral paralisar país

Milhares de pessoas marcharam por acesso à moradia, tema que mobiliza a Espanha antes das eleições; direita prometeu revogar medidas se chegar ao poder

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 14h46
Manifestantes em protesto, com uma mulher de bandana preta e cabelo cacheado no centro, braço erguido e boca aberta, expressando emoção. À esquerda, um homem de boné branco e jaqueta azul também grita, com o braço levantado segurando chaves. À direita, outra mulher com óculos de natação na cabeça e jaqueta cinza levanta o braço, segurando um objeto e um cartaz laranja que diz 11/11 CERRADO POR HUELGA GENERAL. Pessoas e guarda-chuvas pretos ao fundo, sob um céu nublado.
Manifestantes vão às ruas de Madri, Espanha, durante uma greve geral nacional motivada pela crise habitacional. 11/11/2026 -  (Oscar del Pozo/AFP)
Continua após publicidade
Parlamento espanhol aprova pacote sobre habitação um dia após greve geral paralisar país Priorize VEJA no Google

A comissão permanente do Congresso espanhol, que assumiu as funções do Parlamento após a sua dissolução para as eleições de 29 de novembro, aprovou nesta quinta-feira, 12, um pacote de medidas para proteger o direito à moradia, um dia após uma greve geral que levou centenas de milhares às ruas por todo o país.

O texto, que a direita prometeu revogar caso chegue ao poder, suspende até 2030 os despejos de vulneráveis e estabelece medidas contra os chamados fundos “abutres”, que compram imóveis ou dívidas imobiliárias em situação de extrema desvalorização para obter lucros extraordinários por meio da especulação.

+ Explosão de protestos na Espanha escancara efeitos da profunda crise habitacional das metrópoles

Siga

Esse decreto-lei havia sido rejeitado no início de outubro pelos deputados, o que havia levado o primeiro-ministro Pedro Sánchez, de esquerda, a antecipar as eleições, anteriormente previstas para 2027. Outro texto, que incluía a renovação automática dos contratos de locação, foi rejeitado, como já havia sido em sua primeira análise.

Continua após a publicidade

Ao todo, 35 deputados votaram a favor do primeiro texto, contra 34, dentro desse órgão especial composto por 69 membros. Para o segundo decreto-lei, muito criticado pelos proprietários, o resultado foi inverso: 35 votos contrários e 34 favoráveis.

Greve geral

As votações ocorreram um dia após a primeira greve geral na Espanha desde 2012, convocada para defender o direito à moradia assessível e protestar contra a queda do poder aquisitivo da população.

Milhares de pessoas marcharam por todo o país. Em Madri, 120 mil manifestantes se reuniram; em Barcelona, foram 55 mil. Apesar das demonstrações em sua maioria pacíficas, alguns incidentes no final das jornadas em ambas as cidades levaram à detenção de quase 40 pessoas.

Continua após a publicidade

Os principais sindicatos convocaram esta greve na esteira dos protestos por moradia assessível, que começaram no final de outubro. O movimento, liderado pela juventude, ocorre em meio a manifestações da Geração Z por toda a Europa, protagonizadas pela França.

O estopim na Espanha foi o despejo, em setembro, de Maricarmen Abascal, uma aposentada madrilena de 87 anos que faleceu poucos dias depois. A idosa viu seu aluguel subir 275% de um dia para o outro.

Continua após a publicidade

O acesso à moradia continua sendo a principal preocupação dos espanhóis, que muitas vezes têm a maior parte de sua renda absorvida pelo aluguel ou financiamento, com uma inflação que atingiu 4,9% em outubro. O salário bruto médio gira em torno de 2.460 euros mensais (pouco mais de R$ 15 mil) em 14 pagamentos, enquanto o aluguel de um apartamento de 50 m² em Madri custava, em média, 1.170 euros por mês em outubro (cerca de R$ 7.300), segundo o portal Idealista.

Favorito nas pesquisas para as eleições de 29 de novembro, o Partido Popular, de direita, comprometeu-se a revogar as novas medidas sobre moradia se conseguir retornar ao poder após oito anos de governo de esquerda de Sánchez.

Publicidade
TAGS:
Espanha
greve
Habitação
Manifestação
Protestos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).