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Parlamento de Israel é dissolvido para primeira eleição após ataques do Hamas

Mas antes, a coalizão do premiê Benjamin Netanyahu conseguiu aprovar uma série de propostas controversas; pleito ocorrerá em 27 de outubro

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 10h59
Legisladores israelenses no Knesset (Parlamento de Israel) em 20 de maio de 2026, em Jerusalém.
Legisladores israelenses no Knesset (Parlamento de Israel) em 20 de maio de 2026, em Jerusalém. (Amir Levy/Getty Images)
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Parlamento de Israel é dissolvido para primeira eleição após ataques do Hamas Priorizar nos meus resultados Google

O Parlamento de Israel, o Knesset, foi dissolvido nesta sexta-feira, 17, após aprovar uma série de projetos de lei favoráveis ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, candidato a um novo mandato nas eleições legislativas marcadas para 27 de outubro. A dissolução foi aprovada por 62 dos 120 deputados.

Antes do encerramento dos trabalhos, a coalizão governista conseguiu aprovar uma série de propostas controversas. Entre elas estão uma lei que reduz os poderes do procurador-geral, outra que proíbe a prisão de homens ultraortodoxos que não cumprirem o serviço militar obrigatório que foi posteriormente suspensa pela Suprema Corte de Israel e uma terceira que amplia o controle do governo sobre os meios de comunicação.

Apesar da dissolução, o Parlamento poderá continuar funcionando por cerca de dez dias. Segundo a assessora jurídica do Knesset, Sagit Afik, isso ocorre porque o projeto de lei que oficializa a data da eleição foi devolvido a uma comissão para ajustes.

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Eleições

No domingo, o Knesset anunciou que as eleições nacionais foram marcadas para 27 de outubro. Trata-se da primeira ida às urnas desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023, após ataques do grupo palestino radical Hamas.

O pleito ocorre em um momento de fragilidade política para Netanyahu, que busca permanecer no cargo de primeiro-ministro, posto que ocupa por mais tempo do que qualquer outro líder na história de Israel. Seu principal adversário na disputa eleitoral é o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Gadi Eisenkot, que desponta como favorito da oposição para desafiar o atual premiê nas urnas.

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Netanyahu é criticado por ter ignorado alertas sobre os planos do Hamas, pela maneira como geriu o conflito e pela demora em recuperar os reféns mantidos no enclave.

Uma investigação do jornal americano The New York Times do ano passado indicou que o premiê israelense prolongou a guerra em Gaza como uma forma de continuar no poder. Julgado por acusações de corrupção, ele teria enxergado no conflito uma oportunidade para resistir à crise interna, levando em maior consideração sua permanência no cargo do que o retorno dos reféns. Ele, inclusive, teria cedido à pressão de políticos de extrema direita para não aceitar acordos para o fim da guerra.

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No momento, o primeiro-ministro enfrenta uma crise de popularidade. Segundo uma pesquisa da emissora israelense Canal 12 divulgada em março deste ano, 70% da população não confia no governo Netanyahu. A situação também é crítica entre eleitores da sua coalização, com apenas 51% afirmando acreditar na atual administração. O futuro, portanto, parece cada vez mais incerto para Netanyahu.

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