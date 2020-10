Parlamento da UE ‘preocupado com política ambiental de Jair Bolsonaro’

Atualizado em 7 out 2020, 11h24 - Publicado em 7 out 2020, 11h10

O Parlamento Europeu aprovou na noite desta terça-feira 6 um texto que afirma que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) não será ratificado até que o Brasil mostre comprometimento com sua política ambiental.

O documento afirma que o órgão legislativo do bloco está “extremamente preocupado com a política ambiental de Jair Bolsonaro, que vai contra os compromissos do Acordo de Paris, em particular no combate ao aquecimento global e à proteção à biodiversidade”. O texto diz ainda que o Parlamento “enfatiza, nestes circunstâncias, que o acordo UE-Mercosul não pode ser ratificado como está”.

O trecho foi incluído em uma emenda no relatório elaborado pelo eurodeputado sueco Jörgen Warborn sobre a implementação da política comercial comum, de 2018. O texto foi aprovado nesta terça com 345 votos a favor, 295 contra e 56 abstenções.

A emenda foi elaborada pela francesa Marie-Pierre Vedrenne, do partido de centro Movimento Democrático. “Totalmente mobilizados para o comércio justo e sustentável”, disse a política no Twitter após a aprovação.

Foram necessários vinte anos para que UE e Mercosul chegassem a um acordo político anunciado em junho de 2019, que ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos dos 27 países membros do bloco europeu e dos quatro do sul-americano, além do próprio Parlamento Europeu.

Diversos Estados-Membros, porém, têm demonstrado preocupação com a política ambiental brasileira e com a falta de ação para brecar os incêndios no Pantanal e Amazônia. Holanda, Áustria e França já viraram as costas ao endosso do acordo, caso o governo de Jair Bolsonaro não mude sua abordagem.

Oposição

Os Parlamentos austríaco e holandês já rejeitaram o acordo em sua forma atual. Bélgica, Irlanda e Luxemburgo estão relutantes. Já a França segue como a principal voz da oposição ao acordo.

Em setembro, o governo de Emmanuel Macron recebeu um relatório de um comitê de especialistas alertando para os riscos ambientais que a entrada em vigor desse pacto acarretaria. Paris apresentou então três “exigências” para a continuidade das negociações, entre elas o respeito ao Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas.

Recentemente, a Alemanha também se juntou aos Estados-Membros da UE que já expressaram dúvidas sobre a implementação do pacto. No mês passado, a chanceler Angela Merkel colocou o acerto em xeque. “Temos sérias dúvidas de que o acordo possa ser aplicado conforme planejado, quando vemos a situação”, afirmou seu porta-voz, referindo-se à Amazônia.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, disse ainda que bloco quer garantias de que a cláusula de desenvolvimento sustentável será respeitada. Para o embaixador da UE no Brasil, Ignacio Ybáñez, o governo brasileiro precisa gerar “confiança” nesta área para quebrar o impasse.