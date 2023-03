Parlamento da Finlândia aprova candidatura do país à Otan

O Parlamento da Finlândia aprovou nesta quarta-feira, 1, a candidatura do país para aOrganização do Tratado do Atlântico Norte, a principal aliança militar ocidental. Dos 200 parlamentares, 184 votaram a favor do ingresso da nação na organização.

A votação elimina o último obstáculo doméstico necessário para o país nórdico participar da aliança militar ocidental de 30 membros. Para que o país entre de fato na aliança, após pedido junto à Finlândia no ano passado, todos os países membros precisam dar sinal positivo, o que não foi feito por Turquia e Hungria ainda.

O governo de centro-esquerda da primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, iniciou o pleito em busca de garantir a aprovação dos legisladores de seu país antes das eleições gerais, em 2 de abril. Além disso, o presidente finlandês, Sauli Niinisto, prometeu assinar as decisões legislativas antes da eleição.

O despertar do interesse da Finlândia e Suécia em um alinhamento militar se deu depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado, fazendo com que os países abandonassem décadas de não envolvimento. O pedido de ingresso é considerado histórico, principalmente porque a nação finlandesa permaneceu militarmente não alinhada desde a 2ª Guerra Mundial e a Suécia não esteve em um conflito bélico nos últimos 200 anos.

Até o momento, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que poderia aceitar a Finlândia dentro da aliança, porém continuou negando a entrada da Suécia. O principal entrave está ligado à recusa do país em extraditar dezenas de curdos que Ancara afirma serem militantes foragidos após uma tentativa fracassada de golpe em 2016.

Em seguida, depois de diversos protestos onde suecos queimaram o Alcorão, o livro sagrado do Islã, Erdogan voltou com o mesmo discurso e disse que não permitiria a entrada da Suécia, já que o país permitiu que os manifestantes tivessem estas atitudes.

Nesta quarta-feira, em uma forma de amenizar os conflitos entre ambas nações, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, reiterou que a Suécia precisa de uma lei que proíba a participação em organizações terroristas. Esta seria uma medida considerada importante para que a Turquia assine a candidatura sueca à Otan. Segundo a agência de notícias sueca T.T, espera-se que tal lei entre em vigor em 1º de junho.

“Por muito tempo, a Suécia teve uma legislação muito frouxa em relação à possibilidade de participar de atividades terroristas sem que isso seja um crime”, disse Kristersson à TT.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, comentou nesta terça-feira, 28, em Helsinque, que adicionar a Finlândia e a Suécia como membros era “uma prioridade máxima” para a aliança. Ele também pediu que a Turquia e a Hungria ratifiquem a adesão dos países nórdicos.

Em resposta, a Turquia concordou em retomar as negociações com a Finlândia e a Suécia em Bruxelas neste mês para resolver os obstáculos e questões que Ancara tem, especialmente com a Suécia.

