Parlamento britânico rejeita pedido de Johnson para antecipar eleições

O Parlamento do Reino Unido rejeitou nesta segunda-feira, 28, o pedido do primeiro-ministro Boris Johnson para antecipar as eleições para o dia 12 de dezembro.

A moção apresentada por Johnson foi recusada com 299 votos a favor e 70 contra – para aprovar o pedido, o premiê precisava de dois terços dos votos da Câmara dos Comuns, ou seja, mais 43 votos a favor do adiantamento.

Após a derrota, Johnson afirmou que enviará um novo projeto de lei ao Parlamento solicitando uma alteração na norma que rege a convocação de eleições, a fim de garantir que sua moção de adiantamento seja aprovada em uma nova votação.

Para que esse projeto de lei passe na Câmara dos Comuns, Johnson precisa apenas de uma maioria simples.

A rejeição ao pedido de Johnson vem no mesmo dia em que a União Europeia confirmou o adiamento do Brexit para 31 de janeiro.

Johnson solicitou a Bruxelas uma nova prorrogação da data de saída após ser forçado pela Câmara dos Comuns, diante das dificuldades para aprovar o acordo do Brexit no Parlamento britânico.

(Em atualização)