Paris estende toque de recolher pela terceira noite após onda de violência na França
Restrição de circulação tenta conter novos distúrbios após protestos que terminaram em confrontos com a polícia, pilhagens e destruição
As autoridades francesas decidiram manter o toque de recolher em alguns bairros de Paris nesta quarta-feira, 21, pela terceira noite consecutiva, em uma tentativa de impedir novos episódios de violência após os protestos que terminaram em confrontos com a polícia, pilhagens e destruição de propriedade privada e prédios públicos no último fim de semana.
A restrição, válida das 23h às 6h de quinta-feira, 22, no horário local, afeta a Place de la République e a zona comercial do bairro Les Halles, dois dos principais focos dos distúrbios. Além de limitar a circulação durante a madrugada, a polícia proibiu concentrações e manifestações não autorizadas, a partir das 20h, em pontos estratégicos da capital, incluindo a avenida Champs-Élysées e as principais estações ferroviárias.
Moradores, comerciantes, trabalhadores e equipes de emergência estão dispensados do toque de recolher, desde que possam comprovar a necessidade de permanecer nas áreas afetadas. Algumas estações de metrô e trens também terão o funcionamento interrompido a partir das 22h.
A decisão ocorre em meio à crescente pressão sobre o governo do presidente Emmanuel Macron, que enfrenta uma onda de insatisfação popular e se prepara para novas manifestações no sábado, 24.
Caos na França
As medidas foram adotadas depois que manifestações realizadas no sábado, 17, reuniram cerca de 550.000 pessoas em diferentes cidades francesas, segundo o Ministério do Interior. Embora grande parte dos atos tenha ocorrido pacificamente, grupos entraram em confronto com as forças de segurança, depredaram estabelecimentos comerciais e incendiaram veículos e edifícios públicos.
O balanço mais recente das autoridades aponta aproximadamente 2.500 detidos. Ao menos 3.000 estabelecimentos comerciais foram danificados ou saqueados em todo o território francês.
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A mobilização reuniu estudantes, sindicalistas, integrantes do movimento dos Coletes Amarelos — que ganhou força em 2018 contra o aumento dos combustíveis e a perda do poder de compra — e ativistas de diferentes correntes políticas. As manifestações refletem a insatisfação com o encarecimento da vida e a qualidade dos serviços públicos.
O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, atribuiu os atos violentos à extrema esquerda. O partido França Insubmissa, porém, negou as acusações de ter organizado ou orquestrado a violência. O governo também apontou a participação de criminosos que teriam aproveitado os protestos para promover depredações e saques.
Em Paris, 557 pessoas foram colocadas sob custódia policial em decorrência dos distúrbios, segundo dados divulgados pela promotora Laure Beccuau na terça-feira. Cerca de 300 já haviam comparecido perante um magistrado. De acordo com a promotora, nenhuma delas havia alegado motivação política.
Diante da convocação de novos protestos para o próximo sábado, o premiê francês prometeu um esquema de segurança “massivo” e reconheceu que a atuação policial anterior foi excessivamente estática e pouco ágil.