Parapentista fica preso em guindaste a quase 60 metros de altura na China; veja vídeo
O piloto descia em direção da cidade, quando as cordas de seu equipamento ficaram presas na estrutura
Um homem que praticava parapente acidentalmente ficou preso em um guindaste a quase 60 metros de altura em Nanchong, na província de Sichuan, no sudoeste da China, na sexta-feira, 19. Após horas de espera, o piloto foi resgatado pelo corpo de bombeiros, segundo as autoridades locais.
Em imagens compartilhadas nas redes sociais por testemunhas é possível ver o homem pendurado e balançando no guindaste ao lado de uma ponte. O parapentista descia em direção da cidade, quando as cordas de seu equipamento ficaram presas na estrutura.
🇨🇳 Nanchong, #China (June 19). A paraglider became entangled in a tower crane. He hung there for 4 hours, so called advanced China took 4 hours to rescue 🥴 pic.twitter.com/1eP4PVVQXP
— TheGlobalDecoder (@TGD_06) June 21, 2026Siga
Apesar do susto, a Brigada de Incêndio do distrito de Shunqingo confirmou que o homem não ficou ferido. Segundo a imprensa local, o Corpo de Bombeiros utilizou uma escada aérea para realizar o resgate e o piloto recebeu atendimento médico logo após ser resgatado.