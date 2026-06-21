Parapentista fica preso em guindaste a quase 60 metros de altura na China; veja vídeo

Um homem que praticava parapente acidentalmente ficou preso em um guindaste a quase 60 metros de altura em Nanchong, na província de Sichuan, no sudoeste da China, na sexta-feira, 19. Após horas de espera, o piloto foi resgatado pelo corpo de bombeiros, segundo as autoridades locais.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais por testemunhas é possível ver o homem pendurado e balançando no guindaste ao lado de uma ponte. O parapentista descia em direção da cidade, quando as cordas de seu equipamento ficaram presas na estrutura.

Apesar do susto, a Brigada de Incêndio do distrito de Shunqingo confirmou que o homem não ficou ferido. Segundo a imprensa local, o Corpo de Bombeiros utilizou uma escada aérea para realizar o resgate e o piloto recebeu atendimento médico logo após ser resgatado.