Paraguai: quadrilha cavou túnel para resgatar 80 membros do PCC de prisão

Quatro pessoas, uma delas brasileira, foram presas no Paraguai nesta terça-feira 2 após descobrir um túnel perto da prisão de Pedro Juan Caballero, no departamento de Amambaí. O caminho subterrâneo seria utilizado para resgatar 80 integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo a polícia.

Segundo o ministro do Interior do Paraguai, Juan Ernesto Villamayor, três dos presos, todos paraguaios, foram surpreendidos pelos agentes enquanto trabalhavam na escavação do túnel dentro de uma casa a cerca de 200 metros do presídio de Pedro Juan Caballero.

Eles confessaram que o objetivo era conectar a casa à prisão para facilitar a fuga de pelo menos 80 integrantes do PCC.

O quarto preso, um cidadão brasileiro, foi capturado perto da casa utilizada pela quadrilha. Segundo as investigações, ele estava prestando serviços para os paraguaios que escavavam o túnel.

Villamayor explicou que a galeria tinha 14 metros de profundidade e altura suficiente para que as pessoas andassem em pé dentro dele. “Era fantasticamente bem feito”, afirmou.

O ministro confirmou que a operação policial foi organizada devido às informações coletadas pelo setor de inteligência da Polícia do Paraguai. Os agentes continuarão investigando outras casas na região e não descartam a hipótese de haver mais prisões.

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, parabenizou pouco depois a polícia pela operação por meio de uma mensagem publicada no Twitter.

(Com EFE)