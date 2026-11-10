Paraguai: promotores de Justiça tentarão abrir cofre achado na sala secreta da mansão de Peña

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O Ministério Público do Paraguai se prepara para abrir um cofre de alta segurança, encontrado em uma sala secreta na mansão do ex-presidente Santiago Peña. Destituído e preso pelo colapso do Ueno Bank, Peña é investigado por corrupção. A descoberta, em meio a operações pelo escândalo bancário, revela mais camadas do caso que abala o país e deixou milhões sem acesso a seus depósitos. Acompanhe os detalhes da investigação e as implicações para o Paraguai.

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O Ministério Público do Paraguai pretende abrir nesta terça-feira, 10, um cofre de alta segurança encontrado em uma sala secreta na mansão de veraneio do ex-presidente Santiago Peña, destituído pelo Congresso e preso preventivamente pelo escândalo do colapso do Ueno Bank. Seu vice, Pedro Alliana, assumiu como novo chefe de Estado na última sexta-feira 6.

Os investigadores descobriram no domingo o compartimento atrás de uma parede falsa na casa do ex-mandatário em San Bernardino, a cerca de 50 km de Assunção. Na ocasião, não conseguiram acessar o cofre, que qualificaram como de “alta complexidade”, e por isso voltaram nesta terça-feira com “o dispositivo correspondente para proceder à abertura”, anunciou o Ministério Público, sem informar a metodologia utilizada.

Na segunda-feira, o promotor Christian Benítez declarou ao veículo paraguaio ABC que avaliava solicitar a colaboração de Leticia Ocampos, esposa do ex-presidente, para liberar o acesso mediante reconhecimento biométrico, ou realizar uma detonação controlada.

Colapso bancário e suspeitas de corrupção

A mansão foi financiada parcialmente por meio de empréstimos do Ueno Bank, cujas parcelas mensais, segundo a investigação, equivaleriam a seis vezes o salário de Peña. Destituído na sexta-feira por meio de um acelerado processo de impeachment, o ex-mandatário é acusado de utilizar sua influência para favorecer o Ueno Bank, do qual foi acionista indireto até 2025, e está sob investigação da Procuradoria-Geral.

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A descoberta ocorreu em meio a uma onda de operações em razão do colapso do banco digital, colocado sob intervenção em 3 de novembro por problemas de solvência, deixando 3 milhões de clientes (60% da população adulta do país) sem acesso aos seus depósitos.

Na segunda-feira, os promotores revistaram por quase cinco horas outra residência de Peña em Assunção, onde apreenderam documentos, celulares, computadores e gravações de câmeras de segurança. Também realizaram busca e apreensão em uma sede do Ueno Bank e na residência do ex-presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, que antes integrava o conselho de administração da fintech e agora está em prisão preventiva.

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Restituição dos correntistas

O Ministério Público anunciou ainda tratativas com autoridades dos Estados Unidos, Argentina e Luxemburgo para rastrear e recuperar possíveis recursos desviados da fintech ao exterior. O órgão já pediu também para autoridades da nação europeia congelarem criptoativos, com objetivo de repatriar os bens “e indenizar as vítimas” do colapso do Ueno Bank.

Desde a quinta-feira passada, cerca de 1,7 milhão de pessoas recuperaram um total de US$ 340 milhões (R$ 1,9 bilhão), segundo dados divulgados na noite de segunda-feira pelo Banco Central paraguaio.

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Se trata, porém, apenas de uma primeira fase de restituição, não da devolução da totalidade do dinheiro depositado. Além disso, o fundo de garantia não cobrirá reembolsos superiores a US$ 36 mil (R$ 198.504) por conta, o que gera incerteza sobre o destino dos cerca de US$ 850 milhões em recursos públicos que estavam depositados no Ueno, entre eles contribuições previdenciárias.