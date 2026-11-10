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Paraguai: promotores de Justiça tentarão abrir cofre achado na sala secreta da mansão de Peña

Destituído e preso pelo colapso do Ueno Bank, ex-presidente é investigado por corrupção e suas residências foram alvo de novas operações de busca

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 15h59
Grupo de pessoas em um pátio de paralelepípedos, com homens e mulheres conversando. Ao fundo, uma van branca, árvores e um muro de concreto.
Os promotores Silvia González, Christian Benítez e Elena Fiore lideram operação de busca e apreensão no imóvel do ex-presidente Santiago Peña, localizado na região de Ciervo Cuá, na cidade de San Bernardino. 08/11/2026 -  (Procuradoria-Geral da República do Paraguai/Reprodução)
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O Ministério Público do Paraguai pretende abrir nesta terça-feira, 10, um cofre de alta segurança encontrado em uma sala secreta na mansão de veraneio do ex-presidente Santiago Peña, destituído pelo Congresso e preso preventivamente pelo escândalo do colapso do Ueno Bank. Seu vice, Pedro Alliana, assumiu como novo chefe de Estado na última sexta-feira 6.

Os investigadores descobriram no domingo o compartimento atrás de uma parede falsa na casa do ex-mandatário em San Bernardino, a cerca de 50 km de Assunção. Na ocasião, não conseguiram acessar o cofre, que qualificaram como de “alta complexidade”, e por isso voltaram nesta terça-feira com “o dispositivo correspondente para proceder à abertura”, anunciou o Ministério Público, sem informar a metodologia utilizada.

Na segunda-feira, o promotor Christian Benítez declarou ao veículo paraguaio ABC que avaliava solicitar a colaboração de Leticia Ocampos, esposa do ex-presidente, para liberar o acesso mediante reconhecimento biométrico, ou realizar uma detonação controlada.

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Colapso bancário e suspeitas de corrupção

A mansão foi financiada parcialmente por meio de empréstimos do Ueno Bank, cujas parcelas mensais, segundo a investigação, equivaleriam a seis vezes o salário de Peña. Destituído na sexta-feira por meio de um acelerado processo de impeachment, o ex-mandatário é acusado de utilizar sua influência para favorecer o Ueno Bank, do qual foi acionista indireto até 2025, e está sob investigação da Procuradoria-Geral.

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A descoberta ocorreu em meio a uma onda de operações em razão do colapso do banco digital, colocado sob intervenção em 3 de novembro por problemas de solvência, deixando 3 milhões de clientes (60% da população adulta do país) sem acesso aos seus depósitos.

Na segunda-feira, os promotores revistaram por quase cinco horas outra residência de Peña em Assunção, onde apreenderam documentos, celulares, computadores e gravações de câmeras de segurança. Também realizaram busca e apreensão em uma sede do Ueno Bank e na residência do ex-presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, que antes integrava o conselho de administração da fintech e agora está em prisão preventiva.

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Restituição dos correntistas

O Ministério Público anunciou ainda tratativas com autoridades dos Estados Unidos, Argentina e Luxemburgo para rastrear e recuperar possíveis recursos desviados da fintech ao exterior. O órgão já pediu também para autoridades da nação europeia congelarem criptoativos, com objetivo de repatriar os bens “e indenizar as vítimas” do colapso do Ueno Bank.

Desde a quinta-feira passada, cerca de 1,7 milhão de pessoas recuperaram um total de US$ 340 milhões (R$ 1,9 bilhão), segundo dados divulgados na noite de segunda-feira pelo Banco Central paraguaio.

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Se trata, porém, apenas de uma primeira fase de restituição, não da devolução da totalidade do dinheiro depositado. Além disso, o fundo de garantia não cobrirá reembolsos superiores a US$ 36 mil (R$ 198.504) por conta, o que gera incerteza sobre o destino dos cerca de US$ 850 milhões em recursos públicos que estavam depositados no Ueno, entre eles contribuições previdenciárias.

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