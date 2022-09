Paraguai pede US$ 1 bilhão para manter aliança com Taiwan

O governo do Paraguai, um dos poucos aliados formais remanescentes de Taiwan, pediu à ilha US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) em investimentos para garantir que possa resistir à pressão da China, que reivindica Taipei como parte de seu território.

+ ‘Não estamos com medo da China’, diz chanceler de Taiwan

Em entrevista ao Financial Times, o presidente paraguaio Mario Abdo Benítez afirmou que seu governo está trabalhando com o de Taiwan para garantir que os paraguaios sintam “os benefícios reais da aliança estratégica”.

+ Por que extremistas alemães estão migrando para o Paraguai

“Há investimentos taiwaneses de mais de US$ 6 bilhões em países que não têm relações diplomáticas com Taiwan, queremos que US$ 1 bilhão seja colocado no Paraguai”, apontou Benítez, argumentanto que o apoio financeiro reforçaria a importância da parceria com a ilha.

O chefe de Estado também sugeriu que o relacionamento contínuo de Assunção com Taipei, contrariando a China, custou caro ao país.

Benítez afirmou que a falta de acesso ao mercado chinês estava incomodando os produtores do setor de exportação do Paraguai. De acordo com o líder paraguaio, a ruptura dos laços com Pequim teve um impacto negativo na capacidade do país de obter vacinas contra a Covid-19, num momento em que elas estavam disponíveis apenas na China.

+ Kamala Harris chama postura da China com Taiwan de ‘perturbadora’

Continua após a publicidade

Na quinta-feira, 29, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Julio César Arriola, suavizou os comentários de Abdo Benítez, segundo informações do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan.

A porta-voz do ministério taiwanês, Joanne Ou, afirmou que Arriola se reuniu com o embaixador de Taiwan no Paraguai para “esclarecer” que a relação entre os dois países era “baseada em valores e ideias comuns”, e não previa negociações financeiras.

Arriola teria explicado que a intenção do presidente paraguaio era enfatizar as excelentes oportunidades de investimento que o país tem a oferecer aos empresários taiwaneses.

A autoridade taiwanesa disse que o governo da ilha continuará incentivando as empresas locais a investir no Paraguai.

Especialistas afirmam que comentários como o do líder paraguaio são sinais de que Taiwan corre o risco de perder aliados na disputa com Pequim.

+ Taiwan ‘se prepara para guerra’ enquanto China faz exercícios militares

A China reivindica Taiwan como sua província, embora o governo da ilha afirme que é uma nação soberana. Embora Taipei tenha amplo apoio global diante da pressão da China, nenhum país do mundo pode reconhecer os dois governos.

O Paraguai é um dos 14 que tem laços diplomáticos formais com Taiwan em vez da China. A maioria está concentrada na América Latina e no Pacífico, mas nos últimos anos a China convenceu vários, incluindo Ilhas Salomão, Panamá, El Salvador, República Dominicana e Nicarágua, a trocar de laços, com promessas de aumento do comércio, empréstimos e investimentos.