Paraguai elege novo presidente no domingo; conheça os candidatos

Membro da Associação Nacional Republicana, mais conhecida como Partido Colorado, Marito é filho de um empresário que foi ex-secretário pessoal do ditador Alfredo Stroessner durante o regime autoritário de 1954 a 1989. Ao herdar os negócios do pai –e pegar carona em sua carreira política–, Marito chegou à presidência do Senado em 2015. Mais recentemente, venceu a disputa interna do partido para concorrer às eleições gerais, deixando para trás o pré-candidato Santiago Peña, atual ministro das Finanças.

“Eu não sou o filho de... Sou Marito”, repetiu várias vezes ao longo de sua campanha. O legado do pai, que também se chama Mario Abdo Benítez, é visto com bons olhos dentro do círculo do Partido Colorado, embora em outras esferas represente uma carga da qual Marito prefere se livrar. Seu pai foi acusado de enriquecimento ilícito após a ditadura, mas o processo foi arquivado por falta de provas.