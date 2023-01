Para proteger-se da China, Taiwan permite mulheres reservistas no exército

O Ministério da Defesa de Taiwan anunciou planos na terça-feira 17 para permitir que as mulheres se alistem para o treinamento das forças de reserva pela primeira vez, devido a tensões com a China, que defende que a ilha autogovernada e democrática na verdade faz parte de seu território.

A pasta disse que permitirá que 220 mulheres se inscrevam no treinamento a partir do segundo trimestre deste ano. O major-general Yu Wen-cheng, da Agência de Mobilização de Defesa Total do ministério, afirmou que a mudança seria em caráter experimental, e pode se ampliar a partir do ano que vem.

+ China faz sua maior mobilização aérea contra defesas de Taiwan

Anteriormente, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que só treinava reservistas do sexo masculino porque não tinha capacidade para acomodar ambos os sexos. No entanto, legisladores taiwaneses argumentaram que excluir as mulheres equivalia a discriminação de gênero.

Em dezembro, Taiwan anunciou que estenderá o período de serviço militar obrigatório para todos os homens de quatro meses para um ano a partir de 2024. A exigência se aplicará aos nascidos após 2005.

Continua após a publicidade

+ Xi ‘acelerou’ planos da China para anexar Taiwan, dizem EUA

A ilha tem uma força militar de cerca de 170 mil pessoas, composta principalmente por voluntários, enquanto também treina cerca de 120 mil reservistas por ano, de acordo com o CIA World Factbook.

Homens de 18 a 36 anos precisam se alistar voluntariamente para servir nas forças armadas, ou cumprir um período de serviço obrigatório na reserva. Uma vez liberados, eles estão sujeitos a convocações de treinamento em quatro ocasiões ao longo de oito anos.

+ Taiwan não quer guerra com China, mas soberania é inegociável, diz líder

Em 2021, as mulheres representavam 15% das forças armadas de Taiwan, mas servem principalmente em funções não relacionadas ao combate, segundo o CIA Factbook.