Para maioria dos americanos, inteligência artificial ameaça humanidade

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou um medo de que o rápido crescimento da tecnologia de inteligência artificial pode colocar o futuro da humanidade em risco. Segundo sondagem Reuters/Ipsos publicada nesta quarta-feira, 17, mais de dois terços dos americanos estão preocupados com os efeitos negativos da IA e 61% acreditam que ela pode ameaçar a civilização.

A pesquisa, feita de forma online com quase 4.500 americanos, descobriu ainda que o número que preveem resultados adversos da inteligência artificial é o triplo do número daqueles que não o fazem. Apenas 22% dos entrevistados discordam dessa teoria e 17% permanecem inseguros.

Entre os que expressaram níveis maiores de preocupação, eleitores do ex-presidente Donald Trump em 2020 são maioria. O resultado mostrou que 70% dos eleitores de Trump, em comparação com 60% dos eleitores de Joe Biden, concordaram que a IA poderia ameaçar a humanidade.

Quando se tratava de crenças religiosas, os cristãos evangélicos eram mais propensos a “concordar fortemente” que a IA apresenta riscos para a humanidade, situando-se em 32% em comparação com 24% dos cristãos não evangélicos.

“Isso mostra que uma ampla faixa de americanos se preocupa com os efeitos negativos da IA”, disse Landon Klein, diretor de política do Future of Life Institute, organização por trás de uma carta aberta exigindo uma pausa de seis meses na pesquisa de IA. “Vemos o momento atual semelhante ao início da era nuclear e temos o benefício da percepção pública que é consistente com a necessidade de agir”.

Entre os profissionais do setor, a ideia é de que as pessoas deveriam entender mais sobre os benefícios da IA.

“As preocupações são muito legítimas, mas acho que o que está faltando no diálogo em geral é por que estamos fazendo isso em primeiro lugar?” disse Sebastian Thrun, professor de ciência da computação em Stanford, à Reuters. “A IA vai aumentar a qualidade de vida das pessoas e ajudar as pessoas a serem mais competentes e eficientes”.

Especialistas argumentam que as aplicações positivas da IA, como revolucionar a descoberta de medicamentos, não são tão visíveis quanto o ChatGPT e geram uma confusão na perspectiva pública.

Desde que o ChatGPT, da OpenAI, se tornou o aplicativo de crescimento mais rápido de todos os tempos, a ampla integração da IA na vida cotidiana e passou a fazer parte do debate público. O ChatGPT deu início a uma corrida armamentista de IA, com grandes nomes da tecnologia como Microsoft e Google competindo para superar uns aos outros no desenvolvimento de novos aplicativos que utilizem essa ferramenta.

Porém, até mesmo os legisladores e as empresas de IA também se preocupam o futuro. O CEO da OpenAI, Sam Altman, testemunhou na última terça-feira, 17, perante o Congresso dos EUA, expressando preocupações sobre o potencial uso indevido da tecnologia e pedindo regulamentação.

