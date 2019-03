Paquistão prende 121 pessoas por ligação com o terrorismo

O Paquistão anunciou nesta quinta-feira, 7, que tomou o controle de 182 seminários islâmicos e prendeu 121 pessoas suspeitas em uma operação contra os os grupos terroristas locais. À imprensa, o ministro do Interior paquistanês, Ahsan Iqbal, afirmou que as ações não se relacionam aos recentes incidentes diplomáticos do país com a Índia, mas com um projeto antigo do governo para reprimir militantes radicalizados.

O governo paquistanês informou ainda que as autoridades intervieram em 35 colégios e faculdades, cinco hospitais e 163 enfermarias suspeitas de associação com o terrorismo.

O Plano de Ação Nacional foi criado em 2014 e ganhou força no mês passado depois do ataque do grupo jihadista Jaish-e-Muhammad (JeM), que matou 44 policiais da Caxemira indiana. O território é desejado há décadas pelo Paquistão, e autoridades da Índia acusaram o governo do país vizinho de ser omisso em relação às operações terroristas em seu território, onde o JeM está sediado.

A tensão entre as duas potências nucleares aumentou no final de fevereiro, com o revide militar da Índia. Segundo autoridades indianas, suas ofensivas destruíram diversas instalações do JeM no Paquistão. Em resposta, Islamabad, que já havia negado qualquer conexão com o bombardeio na Caxemira, iniciou uma incursão na linha de fronteira entre os dois países e prendeu um piloto indiano, após abater seu avião no espaço aéreo paquistanês.

O piloto Abhinandan Varthaman foi liberado no dia 1° de março em um “gesto de paz” do primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, que acalmou as especulações sobre o agravamento do conflito.

Em visita ao Paquistão na quarta-feira 6, o vice-ministro das Relações Exteriores chinês, Kong Xuanyou, elogiou a postura do Paquistão e disse que Beijing e Islamabad são parceiros estratégios “para todos os momentos.”

“A China vem prestando muita atenção na situação atual entre o Paquistão e a Índia e aprecia a calma e o comedimento paquistanês desde o início”, informa um comunicado de Kong reproduzido pela Al-Jazeera.

Nova explosão

Também nesta quinta-feira, 7, a polícia da Índia informou que pelo menos 18 pessoas ficaram feridas com a explosão de uma granada no terminal de ônibus da cidade de Jammu, na Caxemira indiana.

“Aparentemente a granada foi arremessada de fora do local e rolou para baixo de um ônibus na plataforma de embarque principal, machucando aproximadamente 18 pessoas”, informou o policial MK Sinha, ressaltando seu pedido para que “todos mantenham a calma.”

Jammu é um reduto hindu na Caxemira Indiana, região onde os conflitos são alimentados pela predominância da população muçulmana. A cidade já foi alvo de diversos atos terroristas no passado, apesar de se manter distante dos grupos armados que recebem um amplo apoio popular na região administrada pela Índia.

