Papa tem resultado negativo em exame de coronavírus, diz jornal italiano

O papa Francisco, que cancelou compromissos por três dias seguidos e faltou a um retiro de Quaresma do Vaticano pela primeira vez em seu papado por estar gripado, teve resultado negativo em um exame para coronavírus, noticiou o jornal italiano Il Messaggero nesta terça-feira, 3.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, não quis comentar de imediato a reportagem. O líder católico, de 83 anos, que perdeu parte do pulmão por causa de uma doença décadas atrás, cancelou a maioria das audiências na semana passada.

Em meio a um grave surto de coronavírus na Itália, o papa foi visto com sintomas de resfriado na quarta-feira 26. Desde então, cancelou compromissos por “indisposição”.

Francisco deveria participar do retiro de uma semana com autoridades de alto escalão do Vaticano, que começou na noite de domingo 1 em uma residência da Igreja ao sul de Roma. Mas horas antes ele surpreendeu com o anúncio de que ficaria em sua residência em uma casa de hóspedes do Vaticano.

Publicidade

No próprio domingo, contudo, o papa fez sua primeira aparição pública depois de cancelar os compromissos. Da janela do palácio apostólico, no Vaticano, durante a tradicional oração do Angelus, na Praça de São Pedro, o pontífice afirmou que não participaria do retiro por causa de um “resfriado”.

O papa adoeceu no momento em que a Itália combate um surto crescente do coronavírus. O saldo de mortes no país subiu de 34 para 52 de domingo para segunda-feira, e o número total de casos confirmados no país mais afetado da Europa passou da marca dos 2.000.

(Com Reuters)