Papa pede que padres façam homilias curtas para que fiéis não cochilem

O papa Francisco recomendou nesta quarta-feira, 12, que padres falem por no máximo oito minutos durante as homilias, evitando assim que as pessoas fiquem entediadas e cochilem. Durante fala semanal na Praça São Pedro, no Vaticano, o pontífice de 87 anos afirmou que a mensagem proferida durante um serviço religioso “deve ser curta: uma imagem, um pensamento, um sentimento” e “não deve durar mais de oito minutos, porque depois desse tempo, a atenção se perde e as pessoas dormem, e têm razão”.

“Os padres às vezes falam muito e você não entende do que eles estão falando”, disse Francisco.

As homilias são pregações que interpretam a leitura da Bíblia e acontecem geralmente durante as missas em um momento de aprendizado. O termo significa “conversa familiar”.

Termo homofóbico

Na terça-feira, 11, o papa foi acusado de usar novamente a palavra homofóbica “frociaggine” (termo vulgar italiano que pode ser traduzido como “viadagem”) durante uma reunião a portas fechadas com padres romanos.

Segundo a agência de notícias italiana Ansa, Francisco afirmou que “há um ar de viadagem no Vaticano” e sugeriu que jovens com tendências homossexuais não sejam aceitos nos seminários religiosos. Francisco já havia se desculpado no mês passado pelo uso do termo.