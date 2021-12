Papa pede mais diálogo e menos polarização em mensagem de Natal

A mensagem de Natal divulgada pelo papa Francisco neste sábado, 25, foi um pedido para que a humanidade tenha mais diálogo como forma de diminuir a polarização que leva a uma série de conflitos pelo mundo. Da varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, o pontífice exortou as pessoas a conversarem entre si como forma de resolver desde conflitos pessoais às crises geopolíticas que ameaçam a paz mundial.

Francisco listou localidades que passam por crises humanitárias agudas, como Síria, Iêmen, Israel, Palestina, Afeganistão, Mianmar e Sudão, e demonstrou preocupação com a Ucrânia: disse que pedia a Deus para evitar novos desdobramentos nas tensões que envolvem a região. Ele afirmou que as pessoas já estão “acostumadas” com essas crises, a ponto de que “imensas tragédias passam agora em silêncio”.

“Nossa capacidade de dialogar está passando por duras provações”, afirmou o papa. “Há uma tendência crescente de nos afastarmos, de fazermos tudo por nós mesmos, de deixar de se esforçar para encontrar os outros e fazer coisas juntos.” Ele mencionou ainda as dificuldades impostas a imigrantes, mulheres e refugiados, clamando para que o sofrimento dessas pessoas não seja recebido com indiferença.

O discurso teve duas páginas e mencionou a palavra “diálogo” 11 vezes. Por causa das restrições a aglomerações na Itália e a chuva, o público que ouviu a mensagem foi menor do que em anos anteriores.