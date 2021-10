Papa pede ações radicais na defesa do clima durante a COP26

Atualizado em 29 out 2021, 09h11 - Publicado em 29 out 2021, 09h10

Por Da Redação Atualizado em 29 out 2021, 09h11 - Publicado em 29 out 2021, 09h10

O papa Francisco pediu aos líderes mundiais nesta sexta-feira, 29, que implementem medidas radicais no enfrentamento do aquecimento global. A mensagem foi transmitida às vésperas do início da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow na Escócia.

“Os tomadores de decisões políticas que se reunirão na COP26 em Glasgow são convocados com urgência a fornecer respostas efetivas à atual crise ecológica e, dessa forma, oferecer esperanças concretas às futuras gerações”, disse o papa em uma gravação transmitida pela rádio britânica BBC, no país que sedia o encontro da ONU. Ele pediu ainda um “renovado senso de reponsabilidade compartilhada pelo nosso mundo”, que resulte em ações concretas na defesa do clima.

Segundo o papa, “a lição mais importante que podemos aprender dessas crises é a nossa necessidade de nos desenvolver juntos, para que não haja mais fronteiras, barreiras ou muros políticos para nos escondermos”.

O papa não participará das reuniões do encontro da ONU. Em seu lugar, o Vaticano enviará uma delegação chefiada por seu secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin.

No entanto, o pontífice tem encontros marcados com vários líderes mundiais que participam da cúpula do G20 em Roma. Nesta sexta, Francisco se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. No sábado ele tem uma reunião com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.