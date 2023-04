Papa não fará Caminhada da Cruz para preservar saúde, diz Vaticano

O papa Francisco não irá ao Coliseu de Roma para testemunhar a tradicional Via-Crúcis, ou Caminhada da Cruz, na Sexta-feira Santa. Segundo a Santa Sé, o pontífice vai acompanhar a cerimônia nesta sexta-feira, 7, de sua residência no Vaticano devido ao “frio intenso”.

“Devido ao frio intenso nestes dias, o papa Francisco acompanhará a Via-Crúcis esta tarde da Casa Santa Marta, unindo-se às orações daqueles que se encontrarão com a Diocese de Roma no Coliseu”, informou a assessoria de imprensa do Vaticano horas antes do ritual.

Na véspera, quinta-feira 6, o Papa visitou uma prisão juvenil nos arredores de Roma, onde participou de uma missa e também se levantou da cadeira de rodas para lavar os pés de doze presos em memória da Última Ceia. A cerimônia ocorreu apenas dias depois de receber alta do hospital, no último sábado 1.

Francisco, que deixou o Hospital Gemelli após ficar internado por três dias devido a bronquite, apareceu em boa forma e presidiu a missa em um lado do altar, conforme estabelecido, devido a problemas no joelho que o impedem de ficar de pé por muito tempo.

Fez o mesmo na manhã do mesmo dia durante a Missa Crismal, que comemora a instituição do sacramento da ordem sacerdotal por Jesus Cristo durante a Última Ceia e é dedicada à renovação dos votos de pobreza, castidade e obediência pelos sacerdotes. Lá, proferiu uma homilia na qual pediu aos padres que evitassem divisões, que mais tarde “estimulam fragmentação e rusgas” na Igreja.

A Via-Crúcis é um passeio anual que centenas de fiéis fazem todas as Sextas-Feiras Santas no Coliseu de Roma, através de quatorze meditações que narram a subida ao Calvário de Jesus, sua crucificação e sua colocação no túmulo.

No ano passado, parte do percurso foi dedicado a pedir a paz após a eclosão da guerra na Ucrânia. O ato simbólico de uma mulher ucraniana e outra russa carregando a cruz juntas em uma das estações, contudo, provocou reclamações da Embaixada da Ucrânia no Vaticano.

No Sábado Santo, o Papa presidirá a Vigília Pascal; e no domingo, na Praça de São Pedro, celebrará a Missa da Ressurreição e dará a tradicional bênção Urbi et Orbi, debruçado sobre o balcão central da fachada da basílica, segundo o programa.