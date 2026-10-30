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Papa Leão XIV vota nas eleições de meio de mandato dos EUA

Nascido em Chicago, religioso enviou sua cédula eleitoral pelos correios e defendeu a participação dos cidadãos nos processos democráticos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 11h35 | Atualizado em 30 out 2026, 11h37
Homem idoso, careca, com solidéu branco e óculos escuros, sorri enquanto segura um microfone. Ele veste uma batina branca e está atrás de um púlpito transparente, com um colar com crucifixo visível. À direita, uma mão segura papéis brancos. O fundo é escuro, e há um parapeito vermelho na frente.
Papa Leão XIV durante a oração do Angelus de domingo, no Vaticano, em 25 de outubro de 2026 (Alberto Pizzoli/AFP)
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O papa Leão XIV enviou seu voto por correspondência para as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro, em um gesto inédito na história da Igreja Católica. Ele é o primeiro pontífice a votar em uma eleição americana. A informação foi confirmada pelo Vaticano em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 30.

Segundo a nota, Leão XIV considera a participação nos processos democráticos um direito e um dever dos cidadãos. O Vaticano também informou que, durante os seis anos em que viveu no Peru, o pontífice exerceu seu direito ao voto “sempre que pôde fazê-lo”. Nascido em Chicago, ele mantém a cidadania americana e está registrado como eleitor em New Lenox, no estado de Illinois, onde vive um de seus irmãos.

Voto pelo correio

Segundo a emissora americana NBC, Robert Prevost, nome de batismo de Leão XIV, solicitou o envio da cédula eleitoral em 3 de outubro às autoridades de Illinois, estado onde mantém seu registro de eleitor.

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Como optou pelo voto por correspondência, a cédula preenchida ainda não havia chegado ao cartório eleitoral responsável pelo registro, em Illinois, segundo a emissora.

O caráter histórico do gesto foi destacado pelo historiador britânico Michael Walsh, autor de livros sobre o papado. Em entrevista à CNN, ele afirmou não conhecer nenhum outro pontífice que tenha votado em uma eleição democrática. Leão XIV pode, portanto, ser o primeiro papa a participar de uma disputa eleitoral secular.

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Papa mantém vínculo eleitoral com os Estados Unidos

Registros eleitorais mostram que o papa continua inscrito como eleitor em New Lenox, no estado de Illinois. Nos últimos anos, ele participou de eleições primárias dos partidos Republicano e Democrata e também votou na eleição presidencial americana de 2024.

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Desde que foi eleito papa, em maio de 2025, Leão XIV tem defendido a participação cívica e a manifestação pública dos cidadãos sobre questões políticas e sociais. Em diferentes ocasiões, incentivou os americanos a fazerem suas vozes serem ouvidas, inclusive diante da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Atritos com o governo Trump

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A participação eleitoral ocorre em meio a divergências entre o pontífice e o presidente Donald Trump. Os dois entraram em conflito por questões como a guerra no Irã, política migratória americana e inteligência artificial. No início deste ano, Trump fez críticas públicas incomuns ao papa, embora tenha reduzido o tom dos ataques mais recentemente.

O presidente também passou a mencionar com frequência o irmão mais velho do pontífice, Louis, conhecido por apoiar Trump.

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