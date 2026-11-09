Na Argentina, papa Leão XIV se reúne com vítimas de abuso sexual da Igreja

O papa Leão XIV se reuniu nesta segunda-feira, 9, em Buenos Aires, na Argentina, com cinco pessoas vítimas de abuso sexual cometido por integrantes do clero católico. O encontro, que durou mais de uma hora, foi o primeiro de uma série de reuniões previstas com sobreviventes durante a viagem de 12 dias do pontífice pela América do Sul, que inclui ainda passagens por Uruguai e Peru.

Segundo comunicado do Vaticano, Leão XIV ouviu os relatos individuais dos participantes e recebeu propostas para ampliar as iniciativas de acolhimento e reparação dentro da Igreja Católica. O papa também reafirmou seu compromisso com o fortalecimento de medidas de proteção para impedir novos casos de violência.

“O papa conversou individualmente com cada um deles, ouvindo suas palavras, suas dolorosas histórias pessoais e suas propostas para fortalecer os caminhos de cura dentro da Igreja”, informou a Santa Sé.

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A declaração acrescentou que o pontífice manifestou solidariedade também às demais vítimas que não puderam participar do encontro e reiterou o desejo de ampliar as ações de proteção, acolhimento e apoio aos sobreviventes.

Encontros com sobreviventes

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A reunião na Argentina dá continuidade a uma iniciativa que tem acompanhado as viagens internacionais de Leão XIV. Em junho, durante visita à Espanha, o pontífice recebeu um grupo de sobreviventes em Madri. Em setembro, encontrou-se com outras vítimas em Lourdes, na França, em uma conversa que durou cerca de duas horas.

Na ocasião, defendeu que a Igreja mantenha o compromisso com a verdade, a justiça e a reparação, além de reforçar uma cultura de prevenção contra crimes de abuso sexual. Em outras manifestações, classificou a violência sexual como uma ferida profunda para a instituição e para a fé das vítimas.

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A realização de encontros com sobreviventes também marcou viagens de antecessores, como Bento XVI e Francisco, em meio à crise provocada por denúncias de abusos sexuais e pelo encobrimento de casos por integrantes da Igreja em diferentes países.

Leão XIV, primeiro papa nascido nos Estados Unidos, iniciou em 6 de novembro sua viagem apostólica por Uruguai, Argentina e Peru, com encerramento previsto para o dia 17. A agenda inclui compromissos religiosos e encontros com autoridades e comunidades locais.