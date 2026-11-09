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Na Argentina, papa Leão XIV se reúne com vítimas de abuso sexual da Igreja

Encontro em Buenos Aires com cinco sobreviventes faz parte de uma série de reuniões previstas durante viagem pela América do Sul

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 17h10 | Atualizado em 9 nov 2026, 17h17
Um cardeal católico, vestindo mitra branca e vermelha e casula vermelha, segura um báculo prateado com crucifixo, olhando para cima com expressão séria
Papa Leão XIV (Maria Grazia Picciarella/SOPA Images/LightRocket via/Getty Images)
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O papa Leão XIV se reuniu nesta segunda-feira, 9, em Buenos Aires, na Argentina, com cinco pessoas vítimas de abuso sexual cometido por integrantes do clero católico. O encontro, que durou mais de uma hora, foi o primeiro de uma série de reuniões previstas com sobreviventes durante a viagem de 12 dias do pontífice pela América do Sul, que inclui ainda passagens por Uruguai e Peru.

Segundo comunicado do Vaticano, Leão XIV ouviu os relatos individuais dos participantes e recebeu propostas para ampliar as iniciativas de acolhimento e reparação dentro da Igreja Católica. O papa também reafirmou seu compromisso com o fortalecimento de medidas de proteção para impedir novos casos de violência.

“O papa conversou individualmente com cada um deles, ouvindo suas palavras, suas dolorosas histórias pessoais e suas propostas para fortalecer os caminhos de cura dentro da Igreja”, informou a Santa Sé.

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A declaração acrescentou que o pontífice manifestou solidariedade também às demais vítimas que não puderam participar do encontro e reiterou o desejo de ampliar as ações de proteção, acolhimento e apoio aos sobreviventes.

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Encontros com sobreviventes

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A reunião na Argentina dá continuidade a uma iniciativa que tem acompanhado as viagens internacionais de Leão XIV. Em junho, durante visita à Espanha, o pontífice recebeu um grupo de sobreviventes em Madri. Em setembro, encontrou-se com outras vítimas em Lourdes, na França, em uma conversa que durou cerca de duas horas.

Na ocasião, defendeu que a Igreja mantenha o compromisso com a verdade, a justiça e a reparação, além de reforçar uma cultura de prevenção contra crimes de abuso sexual. Em outras manifestações, classificou a violência sexual como uma ferida profunda para a instituição e para a fé das vítimas.

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A realização de encontros com sobreviventes também marcou viagens de antecessores, como Bento XVI e Francisco, em meio à crise provocada por denúncias de abusos sexuais e pelo encobrimento de casos por integrantes da Igreja em diferentes países.

Leão XIV, primeiro papa nascido nos Estados Unidos, iniciou em 6 de novembro sua viagem apostólica por Uruguai, Argentina e Peru, com encerramento previsto para o dia 17. A agenda inclui compromissos religiosos e encontros com autoridades e comunidades locais.

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TAGS:
Abuso Sexual
Argentina
Igreja Católica
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