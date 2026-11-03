Papa Leão XIV se diz ‘muito entusiasmado’ com viagem ao Peru, sua ‘segunda pátria’

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O papa Leão XIV, mesmo após recente cirurgia para remover um tumor pulmonar, mantém sua ambiciosa viagem à América do Sul. O Vaticano assegura que o pontífice de 71 anos está recuperado e em excelente estado de saúde, sem alterações no cronograma. A viagem, que inclui Uruguai, Argentina e um emotivo retorno ao Peru, onde viveu por quase 20 anos, tem mais de 50 atividades e gera expectativa.

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O papa Leão XIV está “muito entusiasmado” para voltar ao Peru e não quis retirar qualquer atividade de sua viagem pela América do Sul, marcada para os dias 6 a 17 de novembro, de acordo com o Vaticano. Antes de tornar-se pontífice, o americano Robert Francis Prevost trabalhou durante quase 20 anos no país, inclusive como bispo, e também possui cidadania peruana.

“Ele está muito entusiasmado. Ele mesmo confirmou esta viagem sem nenhuma mudança”, contou a nova diretora de comunicação do Vaticano, María Montserrat Alvarado, a jornalistas em uma coletiva de imprensa que precede a viagem.

O pontífice, de 71 anos, teve que passar por uma cirurgia para remover o lobo inferior do pulmão direito há menos de três semanas, devido a um tumor. Apesar das especulações, Leão XIV não alterou o cronograma de sua viagem de 10 dias pela América do Sul, mesmo tendo passado pelo procedimento há menos de um mês, em 13 de outubro.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que o tumor cancerígeno do papa “não é uma condição permanente, estamos falando de algo de que uma pessoa se recupera”.

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“O papa é um homem de 71 anos que não sofre de nenhuma doença crônica. Após passar por uma cirurgia da qual já se recuperou, voltou a ser um homem de 71 anos com excelente estado de saúde”, afirmou. Por esse motivo, o Vaticano também não estaria tomando nenhuma medida médica extra de precaução.

Alvarada reforçou que Leão está “muito grato” pela preocupação dos fiéis com sua saúde, mas insiste que está em condições de realizar a viagem. O roteiro é um dos mais ambiciosos das últimas décadas no âmbito papal, já que inclui visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru.

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“O retorno para casa é muito importante para ele”, afirmou Alvarado. “Este é um lugar que lhe proporcionou seu ministério e que inspirou quem ele é como pastor, assim como sua maneira de entender o encontro e as diferentes necessidades da Igreja. Abriu seus olhos de uma forma nova e diferente”.

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Cronograma

Espera-se que milhões de fiéis irão às ruas ver Leão XIV durante sua passagem pela América do Sul. Em sua agenda, que inclui mais de 50 atividades, o papa comparecerá a eventos e dará discursos diante de autoriades, como o presidente da Argentina, Javier Milei.

Ele também pretende se encontrar com povos indígenas da Amazônia, vítimas de abusos cometidos por membros do clero, idosos, pessoas pobres e pessoas com deficiência.

O cronograma da viagem inclui 12 voos, dois deslocamentos de helicóptero e uma oração na Cordilheira dos Andes, em grande altitude. A programação gerou preocupação por ter muitos afazeres em um curto período de tempo.

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(Com informações da AFP)