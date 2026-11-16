Papa Leão XIV concluiu uma intensa viagem de 12 dias pela América do Sul, encerrando em Lima, Peru, sua “segunda pátria”. A turnê, que atraiu 13 milhões de pessoas, marcou discursos sobre democracia, condenação de conflitos e críticas a austeridades econômicas. Ele também abordou o desmatamento na Amazônia e encontrou vítimas de abuso, prometendo levar a energia da região de volta a Roma.

O papa Leão XIV encerrou nesta segunda-feira, 16, uma viagem de 12 dias pela América do Sul, celebrando uma missa de despedida em Lima, na capital do Peru, para encerrar sua passagem pelo continente.

Durante sua turnê, o pontífice atraiu um público recorde de 13 milhões de pessoas em diversos eventos e realizou discursos decisivos em defesa da democracia e condenação de conflitos globais.

No último de 50 eventos de uma das viagens internacionais mais intensas realizadas por um líder católico em décadas, o papa disse à multidão que o assistia em Lima que levaria a energia da viagem de volta a Roma. Na ocasião, ele também afirmou que considerava os peruanos como seu povo.

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“Eu sempre os levarei comigo”, disse o papa em seu sermão, sendo aplaudido. “O povo peruano também é o meu povo!”, acrescentou. O discurso foi feito a uma multidão de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas reunidas em um campo em uma base aérea do Peru, na capital.

Esta foi a primeira viagem de Leão XIV ao continente sul-americano desde que assumiu o pontificado e também marca o seu primeiro retorno ao Peru, onde viveu por mais de vinte anos e que considera sua “segunda pátria”, desde 2023, quando deixou o país após servir como bispo da cidade de Chiclayo de 2015 até 2023.

Cronograma da viagem

Leão visitou o Peru na última e mais pessoal etapa de uma turnê que começou com paradas no Uruguai e na Argentina. Iniciada menos de um mês após Leão ter sido submetido a uma cirurgia de câncer de pulmão, o papa fez dezenas de visitas em um papamóvel aberto, sendo recebido com entusiasmo por multidões, reuniu-se com bispos locais e grupos católicos e discursou para os líderes políticos de cada país.

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Na Argentina, o pontífice criticou o presidente argentino Javier Milei, um ultraliberal aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa das severas medidas de austeridade adotadas pelo governo argentino, insistindo que o crescimento econômico deve beneficiar a todos. “A economia deve estar a serviço das pessoas, e não as pessoas a serviço da economia”, afirmou ele no domingo 8, durante um discurso que foi recebido com aplausos entusiasmados em Buenos Aires.

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À presidente peruana, Keiko Fujimori, ele pediu que construa confiança entre seu povo após sua apertada vitória eleitoral no início deste ano.

Em um evento realizado no domingo em Pucallpa, cidade peruana que fica no coração da floresta amazônica, Leão denunciou o que chamou de exploração da flora amazônica e exortou os católicos a se oporem “com perseverança” ao desmatamento e à poluição na maior floresta tropical do mundo.

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O papa também se encontrou na Argentina e no Peru com sobreviventes de abuso sexual por membros do clero católico, e o Vaticano afirmou, após o encontro no Peru, que o pontífice discutiu como a Igreja pode ouvir melhor as vítimas. Alguns sobreviventes, no entanto, criticaram o tamanho reduzido dos encontros, que reuniram grupos de seis pessoas no Peru e cinco na Argentina. Do lado de fora da embaixada do Vaticano em Lima, onde o papa estava hospedado no Peru, houve um pequeno protesto.

“Há muitas vítimas que esperavam encontrá-lo, que esperavam ser ouvidas, que esperavam que o papa olhasse nos seus olhos e ouvisse as suas histórias”, disse à agência Reuters José Escardo, um sobrevivente.

Retorno à Europa

O pontífice demonstrou estar em boa forma durante toda a turnê, proferindo longos discursos com voz firme, suportando ventos fortes no Uruguai e altitudes elevadas e altas temperaturas no Peru, além de cumprimentar inúmeras pessoas.

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As multidões foram enormes, com a chegada de Leão XIV a Lima, em 11 de novembro, atraindo cerca de 3 milhões de pessoas — o maior evento dos 18 meses de papado de Leão XIV e o maior evento papal desde 2015, segundo o Vaticano.

Kelea Osorio, de 70 anos, que montou acampamento na véspera para ver de perto a última missa de Leão nesta segunda, disse que a visita foi um dos momentos mais marcantes de sua vida. “A visita do papa foi uma bênção, ele ter vindo ao Peru e nos trazido paz”, disse ela.

Para os habitantes da cidade de Chiclayo, no norte do Peru, onde Leão foi bispo de 2015 a 2023, a passagem foi agridoce, uma vez que as suas responsabilidades à frente da Igreja podem impedir um retorno.

“É uma espécie de nostalgia, mas já sabemos que o Papa nos carrega em seu coração. Não temos dúvidas disso”, disse Rita Vigil, de 60 anos, com lágrimas nos olhos. “Apoiamos o Papa com nossas orações.”