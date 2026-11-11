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Papa Leão XIV reúne 2 milhões de pessoas em missa na Argentina antes de seguir para o Peru

Próxima etapa da viagem será marcada pelo retorno do pontífice ao lugar onde atuou como missionário e bispo por duas décadas

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 13h59 | Atualizado em 11 nov 2026, 14h51
Bispo católico de cabelos brancos, sorrindo e acenando com a mão direita, usando mitra branca e azul, e vestes azuis e brancas. Ao lado, um homem segura um báculo prateado com crucifixo.
O papa Leão XIV celebra missa na praça em frente à Basílica de Nossa Senhora de Luján, em Luján, província de Buenos Aires, Argentina, em 11 de novembro de 2026 (TOMAS CUESTA/AFP)
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Papa Leão XIV reúne 2 milhões de pessoas em missa na Argentina antes de seguir para o Peru Priorize VEJA no Google

O papa Leão XIV reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em uma missa campal nesta quarta-feira, 11, no santuário de Nossa Senhora de Luján, na Argentina. A celebração marcou o encerramento de sua visita de três dias ao país, a primeira de um pontífice desde 1987. Em seguida, o líder da Igreja Católica embarca para o Peru, onde será recebido como o primeiro papa com cidadania peruana e retornará a uma região onde viveu e trabalhou por cerca de duas décadas.

Localizado a aproximadamente 70 quilômetros de Buenos Aires, o santuário é um dos principais centros de devoção católica da Argentina. Fiéis começaram a chegar dias antes da cerimônia para acompanhar a passagem do pontífice. A multidão ocupou ruas e estradas nos arredores, enquanto peregrinos percorreram até dez quilômetros a pé para participar do encontro. Ao chegar em um papamóvel aberto, Leão XIV foi recebido por gritos de seu nome e bandeiras amarelas e brancas do Vaticano.

Durante a homilia, o papa pediu proteção para a Argentina e defendeu uma sociedade capaz de acolher a todos, sobretudo os mais vulneráveis. Entre os grupos mencionados estavam pessoas pobres, famintas, migrantes, doentes e encarceradas.

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A agenda do pontífice também incluiu uma visita a uma das maiores penitenciárias argentinas. No local, ele abraçou detentos e pediu que os agentes penitenciários tratassem os presos com humanidade. A passagem pelo país foi marcada ainda por críticas indiretas às políticas do presidente Javier Milei, especialmente aos cortes em programas sociais.

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A próxima etapa da viagem tem um significado pessoal para Leão XIV. Antes de assumir o papado, em 2025, ele atuou como missionário no Peru por cerca de vinte anos e foi bispo de Chiclayo entre 2015 e 2023. A visita à cidade, no norte do país, deve incluir encontros com antigos amigos e fiéis que acompanharam sua trajetória religiosa.

O pontífice também terá compromissos políticos em Lima. Na chegada, está prevista uma cerimônia de recepção na Base Aérea de Callao, seguida de um encontro no palácio presidencial com a presidente Keiko Fujimori, eleita neste ano em uma disputa marcada por acusações de fraude e atrasos na apuração dos votos.

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Filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que governou o Peru entre 1990 e 2000 e morreu em 2024, Keiko representa o retorno de uma das dinastias políticas mais influentes e controversas do país. Em 2017, quando ainda era bispo, Robert Prevost criticou o indulto concedido ao antigo mandatário, condenado por graves violações de direitos humanos. Na ocasião, afirmou que Fujimori deveria pedir perdão pessoalmente às vítimas para que o país alcançasse uma reconciliação genuína.

A proximidade do papa com a história peruana pode tornar sua passagem pelo país especialmente delicada no campo político. Para o analista Martin Cassinelli, do Atlantic Council, não há outro país cuja política interna seja tão familiar ao pontífice quanto o Peru. Eventuais referências ao passado do governo Fujimori, portanto, podem gerar desconforto na atual administração.

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A viagem à América do Sul, que termina em 17 de novembro, é a primeira grande turnê do pontífice pelo continente desde sua eleição. Ao longo do percurso, Leão XIV tem defendido o diálogo político e a união em uma região marcada por divisões. Na Argentina, sua passagem atraiu mais de 6 milhões de pessoas. Na segunda-feira, 9, uma missa em Buenos Aires reuniu 2,5 milhões de fiéis, o maior público de um único evento de seu pontificado até agora.

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