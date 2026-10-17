Papa Leão XIV retorna ao Vaticano, após retirar tumor do pulmão
Pontífice estava internado desde o início da semana, e já compromisso agendado para o domingo
O papa Leão XIV deixou neste sábado, 17, o hospital Gemelli, em Roma, para retornar ao Vaticano, informou a Santa Sé. O pontífice de 71 anos foi submetido a uma cirurgia em que retirou o lobo inferior do pulmão direito por conta de um tumor cancerígeno. Segundo a A Santa Sé, Leão XIV deixa o hospital no início da tarde, e retorna ao Vaticano já com compromisso agendado: no domingo, ele rezará o Angelus da janela do apartamento papal. Habitualmente, os papas conduzem a oração de uma das janelas do Palácio Apostólico, voltada para a Praça de São Pedro, no Vaticano.
“Com base nos exames de sangue, na radiografia de tórax realizada nesta manhã [de sábado] e na avaliação do quadro clínico, o santo padre é considerado apto para receber alta” do hospital, escreveram seus médicos, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, em uma nota divulgada pelo Vaticano.
Segundo a equipe, a recuperação do pontífice está progredindo normalmente, mas os médicos ainda aguardam a realização e resultado de exames complementares para saber se o câncer pode ter se espalhado e qual tratamento adotar.
Atividade diplomática
Da policlínica romana, o santo padre teve uma conversa telefônica na sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, na qual pediu uma trégua humanitária em Oleshki, uma cidade no sul da Ucrânia encurralada entre os dois exércitos beligerantes, segundo o Vaticano.
A Santa Sé também publicou na sexta-feira as primeiras imagens de Leão desde a sua internação. Em uma delas, ele é visto diante de um altar improvisado em uma sala do décimo andar do hospital Gemelli. Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, o pontífice celebrou missa neste sábado, assim como fez na véspera, no 10º andar do hospital Gemelli.
(Com AFP)