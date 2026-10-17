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Papa Leão XIV retorna ao Vaticano, após retirar tumor do pulmão

Pontífice estava internado desde o início da semana, e já compromisso agendado para o domingo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 09h40 | Atualizado em 17 out 2026, 14h26
Um cardeal católico, vestindo mitra branca e vermelha e casula vermelha, segura um báculo prateado com crucifixo, olhando para cima com expressão séria
Papa Leão XIV (Maria Grazia Picciarella/SOPA Images/LightRocket via/Getty Images)
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Papa Leão XIV retorna ao Vaticano, após retirar tumor do pulmão Priorize VEJA no Google

O papa Leão XIV deixou neste sábado, 17, o hospital Gemelli, em Roma, para retornar ao Vaticano, informou a Santa Sé. O pontífice de 71 anos foi submetido a uma cirurgia em que retirou o lobo inferior do pulmão direito por conta de um tumor cancerígeno. Segundo a A Santa Sé, Leão XIV deixa o hospital no início da tarde, e retorna ao Vaticano já com compromisso agendado: no domingo, ele rezará o Angelus da janela do apartamento papal. Habitualmente, os papas conduzem a oração de uma das janelas do Palácio Apostólico, voltada para a Praça de São Pedro, no Vaticano.

“Com base nos exames de sangue, na radiografia de tórax realizada nesta manhã [de sábado] e na avaliação do quadro clínico, o santo padre é considerado apto para receber alta” do hospital, escreveram seus médicos, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, em uma nota divulgada pelo Vaticano.

Segundo a equipe, a recuperação do pontífice está progredindo normalmente, mas os médicos ainda aguardam a realização e resultado de exames complementares para saber se o câncer pode ter se espalhado e qual tratamento adotar.

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Da policlínica romana, o santo padre teve uma conversa telefônica na sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, na qual pediu uma trégua humanitária em Oleshki, uma cidade no sul da Ucrânia encurralada entre os dois exércitos beligerantes, segundo o Vaticano.

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A Santa Sé também publicou na sexta-feira as primeiras imagens de Leão desde a sua internação. Em uma delas, ele é visto diante de um altar improvisado em uma sala do décimo andar do hospital Gemelli. Segundo a assessoria de imprensa do Vaticano, o pontífice celebrou missa neste sábado, assim como fez na véspera, no 10º andar do hospital Gemelli.

(Com AFP)

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