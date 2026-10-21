Papa Leão XIV realiza primeira audiência no Vaticano após cirurgia para retirar câncer

Ler Resumo





O papa Leão XIV realizou sua primeira audiência semanal no Vaticano desde a cirurgia de pulmão há oito dias, diante de 30 mil fiéis. Ele agradeceu o apoio e as orações, circulou de papamóvel e abençoou crianças. Apesar da recuperação, detalhes sobre o tumor não foram divulgados. Sua agenda de viagens à América do Sul segue confirmada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O papa Leão XIV realizou nesta quarta-feira, 21, sua primeira audiência semanal geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, desde que passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no pulmão direito, há oito dias.

Diante de mais de 30 mil fiéis, segundo estimativa da Santa Sé, o pontífice de 71 anos também voltou a circular de papamóvel, cumprimentando peregrinos e fazendo paradas para abençoar crianças.

“A primeira coisa que quero dizer a vocês é obrigado pelo apoio e pelas orações”, disse Leão XIV em suas considerações iniciais. “Graças a Deus por sua generosidade”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por VEJA (@vejamais)

A audiência, a primeira realizada desde 7 de outubro, seguiu o formato habitual, com um sermão em italiano e saudações em sete idiomas. O papa não fez comentários diretos sobre seu estado de saúde.

Continua após a publicidade

Cirurgia e alta

Leão XIV recebeu alta no sábado, 17, do Hospital Gemelli, em Roma, quatro dias após a operação para remover o lobo inferior do pulmão direito. Os médicos afirmaram que a cirurgia foi concluída com sucesso e sem complicações. Até o momento, porém, não divulgaram o tamanho do tumor nem informaram se a doença atingiu os linfonodos próximos, informações relevantes para determinar o prognóstico.

Continua após a publicidade

No domingo, o papa conduziu a oração do Angelus na Praça de São Pedro, em sua primeira aparição pública desde a cirurgia. Ao surgir na janela, foi recebido por gritos de “Viva il papa!” (“Viva o papa!”, em italiano).

Continua após a publicidade

O pontífice agradeceu às pessoas que rezaram por sua recuperação e afirmou ter sentido o apoio recebido nos últimos dias. “Gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm rezado por mim nestes dias. Senti realmente o apoio de vocês, obrigado”, declarou.

Continua após a publicidade

Leão XIV também agradeceu aos médicos, enfermeiros e demais profissionais do Hospital Gemelli. Segundo ele, a experiência o aproximou da realidade de quem enfrenta doenças e condições de enfermidade. Ao final, afirmou que, superada a fase delicada, pretende retomar gradualmente suas atividades, com a ajuda de Deus e das orações dos fiéis.

Durante a oração, o papa pediu aos peregrinos que deixassem de lado ambições egoístas e servissem a Deus sem fazer concessões.

Agenda do papa

A Santa Sé informou que os preparativos para a viagem de Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista para o período de 6 a 17 de novembro, continuam em andamento. A programação é considerada uma das mais intensas organizadas para um pontífice em décadas.

Na sexta-feira, 16, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou que o papa poderá precisar ajustar o ritmo da agenda de acordo com as condições de saúde. A declaração foi feita um dia antes da alta hospitalar. O Vaticano também havia divulgado as primeiras imagens do pontífice após a cirurgia, nas quais ele aparecia celebrando uma missa e em pé, sem auxílio.