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Papa Leão XIV realiza primeira audiência no Vaticano após cirurgia para retirar câncer

Diante de mais de 30 mil fiéis, o pontífice circulou de papamóvel e agradeceu pelo apoio e pelas orações por sua saúde

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 08h50 | Atualizado em 21 out 2026, 11h28
Papa Leão XIV acena para multidão durante a audiência geral semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 21 de outubro de 2026.
Papa Leão XIV acena para multidão durante a audiência geral semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 21 de outubro de 2026. (Tiziana FABI / AFP/Getty Images)
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Papa Leão XIV realiza primeira audiência no Vaticano após cirurgia para retirar câncer Priorize VEJA no Google

O papa Leão XIV realizou nesta quarta-feira, 21, sua primeira audiência semanal geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, desde que passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no pulmão direito, há oito dias.

Diante de mais de 30 mil fiéis, segundo estimativa da Santa Sé, o pontífice de 71 anos também voltou a circular de papamóvel, cumprimentando peregrinos e fazendo paradas para abençoar crianças.

“A primeira coisa que quero dizer a vocês é obrigado pelo apoio e pelas orações”, disse Leão XIV em suas considerações iniciais. “Graças a Deus por sua generosidade”, acrescentou.

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A audiência, a primeira realizada desde 7 de outubro, seguiu o formato habitual, com um sermão em italiano e saudações em sete idiomas. O papa não fez comentários diretos sobre seu estado de saúde.

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Cirurgia e alta

Leão XIV recebeu alta no sábado, 17, do Hospital Gemelli, em Roma, quatro dias após a operação para remover o lobo inferior do pulmão direito. Os médicos afirmaram que a cirurgia foi concluída com sucesso e sem complicações. Até o momento, porém, não divulgaram o tamanho do tumor nem informaram se a doença atingiu os linfonodos próximos, informações relevantes para determinar o prognóstico.

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No domingo, o papa conduziu a oração do Angelus na Praça de São Pedro, em sua primeira aparição pública desde a cirurgia. Ao surgir na janela, foi recebido por gritos de “Viva il papa!” (“Viva o papa!”, em italiano).

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O pontífice agradeceu às pessoas que rezaram por sua recuperação e afirmou ter sentido o apoio recebido nos últimos dias. “Gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm rezado por mim nestes dias. Senti realmente o apoio de vocês, obrigado”, declarou.

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Leão XIV também agradeceu aos médicos, enfermeiros e demais profissionais do Hospital Gemelli. Segundo ele, a experiência o aproximou da realidade de quem enfrenta doenças e condições de enfermidade. Ao final, afirmou que, superada a fase delicada, pretende retomar gradualmente suas atividades, com a ajuda de Deus e das orações dos fiéis.

Durante a oração, o papa pediu aos peregrinos que deixassem de lado ambições egoístas e servissem a Deus sem fazer concessões.

Agenda do papa

A Santa informou que os preparativos para a viagem de Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista para o período de 6 a 17 de novembro, continuam em andamento. A programação é considerada uma das mais intensas organizadas para um pontífice em décadas.

Na sexta-feira, 16, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou que o papa poderá precisar ajustar o ritmo da agenda de acordo com as condições de saúde. A declaração foi feita um dia antes da alta hospitalar. O Vaticano também havia divulgado as primeiras imagens do pontífice após a cirurgia, nas quais ele aparecia celebrando uma missa e em pé, sem auxílio.

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