Papa Leão XIV fará cirurgia para remoção de nódulo no pulmão

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O Papa Leão XIV anunciou que se submeterá a uma cirurgia para remover um pequeno nódulo pulmonar em fase inicial. O procedimento, recomendado por médicos, será realizado nos próximos dias no Hospital Policlínico Gemelli. O pontífice pediu orações e expressou gratidão, garantindo que o breve afastamento não afetará compromissos futuros.

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O Papa Leão XIV anunciou neste domingo (11) que irá se submeter a um procedimento cirúrgico para a remoção de um pequeno nódulo pulmonar. O comunicado foi feito durante a oração do Angelus, na Praça São Pedro, em Roma.

O pontífice revelou que exames recentes apontaram a existência de um nódulo circunscrito no pulmão e em fase inicial. “Os médicos consideram oportuno intervir. E, então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo”, pontuou Leão.

Logo após o anúncio, o Santo Padre expressou sua gratidão aos fiéis “pela proximidade espiritual” e pediu orações aos presentes. De acordo com o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, a intervenção será realizada nos próximos dias no Hospital Policlínico Gemelli, e o período pós-operatório estimado é de cerca de uma semana.

O período afastado do cargo não deve atrapalhar compromissos futuros. Em novembro, Leão XIV (Robert Prevost) virá à América do Sul, onde cumprirá agenda no Uruguai, na Argentina e no Peru. Anunciado ao posto mais importante da Igreja em maio de 2025, seu papado acabou de completar 1 ano e 5 meses.

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