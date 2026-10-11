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Papa Leão XIV fará cirurgia para remoção de nódulo no pulmão

Pontífice deve ficar afastado do cargo por uma semana, o que não afetará agenda futura na América do Sul

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 09h39
Um homem de meia-idade, careca e sorridente, vestindo uma batina branca e solidéu, acena com a mão direita. Ele tem um anel no dedo anelar e um cordão prateado no pescoço. O fundo é desfocado e claro, sugerindo um ambiente externo ensolarado
Papa Leão XIV  (Filippo Monteforte/AFP)
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Papa Leão XIV fará cirurgia para remoção de nódulo no pulmão Priorize VEJA no Google

O Papa Leão XIV anunciou neste domingo (11) que irá se submeter a um procedimento cirúrgico para a remoção de um pequeno nódulo pulmonar. O comunicado foi feito durante a oração do Angelus, na Praça São Pedro, em Roma.

O pontífice revelou que exames recentes apontaram a existência de um nódulo circunscrito no pulmão e em fase inicial. “Os médicos consideram oportuno intervir. E, então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo”, pontuou Leão.

Logo após o anúncio, o Santo Padre expressou sua gratidão aos fiéis “pela proximidade espiritual” e pediu orações aos presentes. De acordo com o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, a intervenção será realizada nos próximos dias no Hospital Policlínico Gemelli, e o período pós-operatório estimado é de cerca de uma semana.

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O período afastado do cargo não deve atrapalhar compromissos futuros. Em novembro, Leão XIV (Robert Prevost) virá à América do Sul, onde cumprirá agenda no Uruguai, na Argentina e no Peru. Anunciado ao posto mais importante da Igreja em maio de 2025, seu papado acabou de completar 1 ano e 5 meses.

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