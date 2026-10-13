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Papa Leão XIV é hospitalizado para retirar nódulo pulmonar; entenda prognóstico

Audiências foram canceladas e recuperação deve durar uma semana, mas turnê pela América do Sul segue de pé após exames de rotina revelarem condição

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 09h49 | Atualizado em 13 out 2026, 10h11
Um homem de cabelos grisalhos, vestindo uma camisa branca, sorri enquanto acena de dentro de um carro escuro. Ele usa um anel prateado no dedo anelar direito. A luz do sol reflete na lataria do veículo, criando padrões de luz e sombra
Papa Leão XIV acena da janela do carro ao deixar o Vaticano, antes de ser internado no Hospital Universitário Gemelli, em Roma, para uma cirurgia de remoção de um nódulo no pulmão. 13/10/2026 -  (Tiziana Fabi/AFP)
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Papa Leão XIV é hospitalizado para retirar nódulo pulmonar; entenda prognóstico Priorize VEJA no Google

O papa Leão XIV foi hospitalizado nesta terça-feira, 13, em Roma, para uma cirurgia que vai retirar, nesta tarde, um nódulo pulmonar. Segundo especialistas, a operação é considerada de baixo risco.

O sumo pontífice, de 71 anos, cumprimentou fiéis que estavam no Vaticano pela janela do veículo em que foi levado ao hospital Gemelli, onde tradicionalmente os papas são atendidos. Ele chegou ao centro médico às 13h10 locais (8h10 de Brasília) e, de acordo com a Santa Sé, o procedimento será realizado durante a tarde.

Este foi o primeiro alerta de saúde para o papa americano desde sua eleição como líder da Igreja Católica, em 8 de maio de 2025. Avaliado com um bom estado de saúde, ele é fã de esportes, em particular o tênis, que continua praticando regularmente.

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Espera-se que sua recuperação dure uma semana e não deve afetar sua turnê, de 6 a 17 de novembro, pela América Latina. Embora o religioso tenha nascido em Chicago, nos Estados Unidos, passou mais de 20 anos no Peru, país do qual também tem a nacionalidade e onde é aguardado com grande expectativa.

Anúncio da intervenção

No domingo, ao final da oração do Angelus, Leão XIV anunciou que o nódulo foi detectado “em uma fase muito inicial” durante exames médicos recentes, uma informação que surpreendeu os fiéis reunidos na Praça de São Pedro e os católicos de todo o mundo.

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“Os médicos consideram conveniente intervir e, portanto, seguindo os conselhos deles, decidi submeter-me a uma operação para removê-lo”, explicou o pontífice.

+ O que se sabe sobre a cirurgia do papa Leão XIV

A declaração representou uma transparência pouco habitual no Vaticano, onde a comunicação sobre a saúde dos papas é tradicionalmente muito controlada, apesar dos esforços de seu antecessor, Francisco, falecido em abril de 2025, por uma abertura maior.

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O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, afirmou que “ninguém esperava por isso”, mas que o problema foi detectado rapidamente. Ele disse ter encontrado o papa “sereno” na noite de segunda-feira. O cardeal japonês Tarcisio Isao Kikuchi, que também se reuniu com o pontífice, declarou que ele estava “muito tranquilo, como sempre”.

Agenda cancelada

Todas as audiências do papa foram canceladas até 20 de outubro, incluindo uma grande missa na quarta-feira para o encerramento de uma assembleia mundial sobre a família, na qual Leão XIV será substituído pelo novo decano dos cardeais, o filipino Luis Antonio Tagle.

A legislação da Igreja Católica não prevê mecanismos especiais em caso de doença do papa, cujo mandato é vitalício.

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O pontífice ficará internado em uma suíte especial no último andar do Gemelli, equipada com uma pequena capela, uma cozinha e uma sala de reuniões para a equipe médica, onde Francisco foi hospitalizado algumas semanas antes de sua morte.

Marco Scarci, especialista em cirurgia torácica no Reino Unido, declarou à agência de notícias AFP que não se trata de “uma operação particularmente arriscada” e que espera que o papa se recupere rapidamente, embora “possa levar até três meses para recuperar o nível de forma física anterior à operação”.

Sobre a viagem à América do Sul, o professor Federico Venuta, diretor do serviço de cirurgia torácica do hospital Policlinico Umberto I de Roma, explicou à AFP que, “como regra geral, recomenda-se evitar viagens de avião durante cerca de 20 dias após as intervenções cirúrgicas, mas, obviamente, uma certa flexibilidade é possível”.

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Prognóstico positivo

A maioria dos nódulos pulmonares é benigna, ou seja, não cancerígena, mas uma pequena porcentagem deles pode ser um sinal precoce de câncer de pulmão. Eles “podem corresponder a toda uma série de lesões benignas — inflamatórias, infecciosas, autoimunes ou congênitas — ou então serem malignos”, segundo o professor Venuta.

Os nódulos pequenos geralmente não causam sintomas, mas os maiores podem provocar dificuldade para respirar, dor torácica e tosse persistente, às vezes acompanhada de sangue. O Vaticano afirmou à AFP que a doença foi descoberta durante exames de rotina, e não porque o papa apresentou sintomas.

A retirada do nódulo pode ser feita sob anestesia geral, com o paciente respirando por um tubo. “Muitas vezes, é possível acessar a lesão por via externa ou interna, por exemplo, por meio de biópsia guiada por imagem ou por endoscopia”, acrescentou Venuta.

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Mesmo se o nódulo não for benigno, o prognóstico do papa seria “muito positivo”, disse o especialista. “Para uma pessoa em bom estado geral de saúde, o prognóstico de um câncer de pulmão detectado em uma fase tão precoce é absolutamente favorável”, concluiu.

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