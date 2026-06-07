Depois de, no sábado, criticar a polarização política e lamentar o enfraquecimento “da mensagem de paz”, o papa Leão XIV reuniu milhares de pessoas para uma missa aberta nas ruas de Madrid neste domingo, 7, que marca o segundo dia da viagem de uma semana que fará pela Espanha.

É a primeira visita de um pontífice ao país em 15 anos, e ele encontra uma Espanha onde a religião foi transformada completamente. A religião católica, que teve na história espanhola um de seus principais berços, perde espaço paulatinamente há décadas, enquanto o número de pessoas sem religião já chega perto de metade da população.

Ainda no fim dos anos de 1970, 90% dos espanhóis se declaravam católicos, proporção que já está em 56% em 2026, de acordo com as pesquisas do Centro de Pesquisas Tecnológicas (CIS, em espanhol), instituto público de pesquisas de opinião, compiladas em uma reportagem da rede estatal de notícias RTVE. De outro lado, 40% atualmente se diz ateu, agnóstico ou indiferente entre as religiões.

Mais de 1 milhão de pessoas compareceram à missa pública de Leão XIV nesta manhã, de acordo com os organizadores. Ela foi realizada a céu aberto na Praça de Cibeles, ponto turístico do centro de Madrid, depois de o papa ser acompanhado por uma multidão de fiéis enquanto desfilava pelas ruas da cidade no papamóvel. Em seu sermão à multidão, o pontífice falou da necessidade de ajudar o próximo e pediu aos fiéis que não vejam a religião como “um museu do passado a ser visitado, mas uma escola de fé com que se tem a aprender todos os dias.”

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Na véspera, Leão XIV, em mais uma mostra da politização de seus discursos, algo de que a Igreja Católica costumava se manter afastada, fez críticas ao tensionamento político, à falta de diálogo e ao avanço de conflitos no mundo.

“Hoje, a tentação de ganhar popularidade inflamando a polarização parece ter crescido em vez de diminuir”, disse ele, no o discurso inaugural de sua chegada à Espanha, feito no Palácio Real de Madrid ao lado do rei Felipe VI e autoridades. “A própria história da Espanha nos mostra que o encontro entre as culturas, e não o confronto, é o que alimenta a estabilidade e a prosperidade. Na verdade, a mensagem da paz, que, atualmente, infelizmente, é vista por alguns como inocente e, por outros, como ofensa, é bem-vinda para aqueles que não se fecham em ideologias pré-concebidas.”