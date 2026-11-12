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Papa Leão XIV chega ao Peru, sua ‘segunda pátria’

País onde viveu por duas décadas, obtendo nacionalidade peruana, é a última etapa de sua intensa turnê sul-americana

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h35 | Atualizado em 12 nov 2026, 09h48
Papa Francisco, de costas, acena para uma multidão de fiéis em um papamóvel branco, com uma catedral ao fundo. O céu azul reflete no teto de vidro do veículo, e pessoas com as mãos levantadas se aglomeram nas laterais da rua, protegidas por grades.
Papa Leão XIV faz sua última missa na Argentina, na Basílica de Nossa Senhora de Luján, em Buenos Aires, durante périplo pela América do Sul. 11/11/2026 -  (Simone Risoluti/Vatican Media/AFP)
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O papa Leão XIV chegou nesta quarta-feira, 11, ao Peru, onde ele viveu por quase duas décadas antes de instalar-se no Vaticano, na última etapa de uma intensa turnê pela América do Sul, depois de visitar o Uruguai e a Argentina.

O primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos, que desde 2015 também tem nacionalidade peruana, aterrissou na base aérea de Callao, perto de Lima. Vestida de preto, a presidente Keiko Fujimori o recebeu ao pé da escada do avião. Da cabine da aeronave, foram exibidas as bandeiras do Vaticano e do Peru.

Submetido recentemente a uma cirurgia em decorrência de um câncer de pulmão, o chefe da Igreja Católica, de 71 anos, terá uma intensa agenda de visitas, missas e encontros pelo país, desde o árido norte até os Andes até a úmida Amazônia.

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Três pessoas, de costas, observam uma grande estátua de um papa com os braços abertos, em um parque com canteiros de flores e estruturas metálicas de palco ao fundo, sob um céu nublado
Visitantes observam a estátua erguida em homenagem à visita do papa Leão XIV em El Callao, Peru. 10/11/2026 – (Raul Sifuentes/Getty Images)
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Esta é sua primeira viagem ao Peru, onde atuou como missionário com os mais pobres, desde que foi nomeado sumo pontífice em maio de 2025. Em frente à Basílica de Maria Auxiliadora, em uma movimentada avenida de Lima, os devotos começaram a chegar cedo, com bandeiras do Vaticano e bichos de pelúcia com a imagem do pontífice, entoando gritos de “Leão, amigo, o Peru está com você!”.

“Retorno à minha pátria”, afirmou o pontífice entre os fiéis reunidos no distrito de Breña, por onde passou o papamóvel em direção ao Palácio do Governo, onde se reuniu com a presidente, antes de fazer um discurso para autoridades e representantes da sociedade civil no Grande Teatro Nacional.

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+ Os recados de papa Leão XIV a Milei durante visita à Argentina

Em sua fala, Leão fez um apelo para “cultivar a honestidade, a retidão e a disposição para o encontro, para fortalecer as instituições democráticas”. “Os acontecimentos do passado merecem ser tratados com justiça e sensibilidade, deixando espaço para que a concórdia cresça e para que as diferenças possam ser enfrentadas com respeito”, afirmou o pontífice diante de autoridades políticas e representantes de organizações civis.

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Violência e esperança

Em meio ao entusiasmo pelo seu retorno, as esperanças também se renovam. Alguns esperam que a visita traga um pouco de alívio a um país atingido pela criminalidade. Entre 2018 e 2025, o número anual de homicídios aumentou de 1.000 para 2.600, enquanto as denúncias de extorsão saltaram de 3.200 para 26.500, segundo dados da polícia.

À crise de segurança soma-se a instabilidade política crônica: Keiko Fujimori, no poder desde o fim de julho, é a nona governante do país em dez anos.

Vitrine de loja com camiseta branca estampada com o Papa Francisco sorrindo e acenando, ao lado de bolsas artesanais coloridas e uma manequim com chapéu de pele e casaco étnico
Uma camisa da seleção nacional de futebol do Peru com a imagem do Papa Leão XIV e o slogan “O Papa é peruano” é exibida à venda em uma loja de souvenirs no centro histórico de Lima, antes da visita do Papa Leão XIV, em Lima. 10/11/2026 – (Foto por ALFREDO ESTRELLA / AFP/AFP)
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O Peru é um dos países mais católicos da América Latina, com 67% da população professando essa religião, em comparação com 55% na Argentina e 35% no Uruguai, segundo uma pesquisa recente do Latinobarómetro.

Depois de Lima, o papa seguirá para Chiclayo, cidade do norte do país onde foi bispo por quase oito anos, entre 2015 e 2023. Na praça principal da cidade, que tem 600 mil habitantes, enormes letras a apresentam como a “cidade do papa Leão XIV”.

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O líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo celebrará uma missa nas planícies de Pimentel, uma vasta extensão árida próxima ao oceano Pacífico, a cerca de 15 quilômetros de Chiclayo, onde a diocese local espera a chegada de 1,5 milhão de devotos.

No domingo, ele chegará a Cusco, a antiga capital dos incas localizada nos Andes, a 3.400 metros de altitude, e depois seguirá para Pucallpa, na Amazônia, onde se reunirá com povos indígenas.

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