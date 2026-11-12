Papa Leão XIV chega ao Peru, sua ‘segunda pátria’

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O papa Leão XIV chegou ao Peru, país onde viveu e foi missionário por quase duas décadas. A visita, última etapa de sua turnê sul-americana, inclui uma intensa agenda de missas e encontros por todo o país. Sua chegada renova a esperança em uma nação que enfrenta desafios sociais e políticos.

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O papa Leão XIV chegou nesta quarta-feira, 11, ao Peru, onde ele viveu por quase duas décadas antes de instalar-se no Vaticano, na última etapa de uma intensa turnê pela América do Sul, depois de visitar o Uruguai e a Argentina.

O primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos, que desde 2015 também tem nacionalidade peruana, aterrissou na base aérea de Callao, perto de Lima. Vestida de preto, a presidente Keiko Fujimori o recebeu ao pé da escada do avião. Da cabine da aeronave, foram exibidas as bandeiras do Vaticano e do Peru.

Submetido recentemente a uma cirurgia em decorrência de um câncer de pulmão, o chefe da Igreja Católica, de 71 anos, terá uma intensa agenda de visitas, missas e encontros pelo país, desde o árido norte até os Andes até a úmida Amazônia.

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Esta é sua primeira viagem ao Peru, onde atuou como missionário com os mais pobres, desde que foi nomeado sumo pontífice em maio de 2025. Em frente à Basílica de Maria Auxiliadora, em uma movimentada avenida de Lima, os devotos começaram a chegar cedo, com bandeiras do Vaticano e bichos de pelúcia com a imagem do pontífice, entoando gritos de “Leão, amigo, o Peru está com você!”.

“Retorno à minha pátria”, afirmou o pontífice entre os fiéis reunidos no distrito de Breña, por onde passou o papamóvel em direção ao Palácio do Governo, onde se reuniu com a presidente, antes de fazer um discurso para autoridades e representantes da sociedade civil no Grande Teatro Nacional.

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+ Os recados de papa Leão XIV a Milei durante visita à Argentina

Em sua fala, Leão fez um apelo para “cultivar a honestidade, a retidão e a disposição para o encontro, para fortalecer as instituições democráticas”. “Os acontecimentos do passado merecem ser tratados com justiça e sensibilidade, deixando espaço para que a concórdia cresça e para que as diferenças possam ser enfrentadas com respeito”, afirmou o pontífice diante de autoridades políticas e representantes de organizações civis.

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Violência e esperança

Em meio ao entusiasmo pelo seu retorno, as esperanças também se renovam. Alguns esperam que a visita traga um pouco de alívio a um país atingido pela criminalidade. Entre 2018 e 2025, o número anual de homicídios aumentou de 1.000 para 2.600, enquanto as denúncias de extorsão saltaram de 3.200 para 26.500, segundo dados da polícia.

À crise de segurança soma-se a instabilidade política crônica: Keiko Fujimori, no poder desde o fim de julho, é a nona governante do país em dez anos.

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O Peru é um dos países mais católicos da América Latina, com 67% da população professando essa religião, em comparação com 55% na Argentina e 35% no Uruguai, segundo uma pesquisa recente do Latinobarómetro.

Depois de Lima, o papa seguirá para Chiclayo, cidade do norte do país onde foi bispo por quase oito anos, entre 2015 e 2023. Na praça principal da cidade, que tem 600 mil habitantes, enormes letras a apresentam como a “cidade do papa Leão XIV”.

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O líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo celebrará uma missa nas planícies de Pimentel, uma vasta extensão árida próxima ao oceano Pacífico, a cerca de 15 quilômetros de Chiclayo, onde a diocese local espera a chegada de 1,5 milhão de devotos.

No domingo, ele chegará a Cusco, a antiga capital dos incas localizada nos Andes, a 3.400 metros de altitude, e depois seguirá para Pucallpa, na Amazônia, onde se reunirá com povos indígenas.