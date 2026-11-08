Papa Leão XIV chega à Argentina em viagem dedicada a Francisco, alvo de insultos de Milei
Trata-se da primeira visita de um líder da Santa Sé ao país desde 1987
O papa Leão XIV chegou à Argentina neste domingo, 8, após viagem ao Uruguai. Ele foi recebido pelo presidente argentino, Javier Milei, e por sua irmã, Karina Milei, secretária-geral da Presidência, no aeroporto Jorge Newbery de Buenos Aires. Trata-se da primeira visita de um líder da Santa Sé ao país desde 1987. Leão dedicou a visita ao papa Francisco, um argentino, que foi alvo de ávidas críticas de Milei — que chegou a chamar o pontífice de “representante do maligno” e “imbecil”.
“Venho com muita alegria cumprir com a viagem que Francisco não pôde”, afirmou Leão a jornalistas no voo entre Roma e Montevidéu na última sexta-feira, 8, em referência ao périplo por Uruguai, Argentina e Peru.
Do aeroporto, ele passará pela Plaza San Martí, acompanhado por milhares de fiéis, e por uma cerimônia de boas vindas na Casa Rosada. Ele ficará no país até quarta-feira, 11, com um itinerário que inclui visitas a um centro de atendimento para pessoas com deficiência e a uma prisão. Com voz mansa e linguagem diplomática, Leão tem aumentado o tom contra injustiças e pessoas marginalizadas ao redor do mundo, não raro mandando duras mensagens a líderes internacionais.
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Em março, ele disse que Deus não ouve as orações de governantes que têm “mãos cheias de sangue”, além de ter lamentado que a paz mundial esteja “ameaçada por tensões internacionais e por uma economia que prefere o comércio de armas ao respeito pela vida humana”. Embora não seja esperado que dirija críticas nominais a Milei, o papa pode abordar indiretamente políticas adotadas pelo governo Milei.
“Qualquer intervenção de Leão, particularmente em relação à pobreza, aos limites dos mercados ou à retórica política de confronto, pode ser interpretada como uma crítica implícita a Milei e amplificar a oposição já existente à abordagem do governo”, analisou Nicolas Watson, diretor-gerente da consultoria Teneo, à agência de notícias Reuters.
Da Argentina, o pontífice seguirá rumo à sua “segunda pátria”: o Peru, onde trabalhou por quase duas décadas, inclusive como bispo. Leão, de 71 anos, teve que passar por uma cirurgia para remover o lobo inferior do pulmão direito há menos de três semanas, devido a um tumor. Apesar das especulações, não alterou o cronograma de sua viagem de 10 dias pela América do Sul.