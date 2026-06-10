Papa Leão XIV celebra missa na igreja mais alta do mundo nos 100 anos da morte de Gaudí
Devoto católico, arquiteto catalão projetou a Basílica da Sagrada Família, em Barcelona
O papa Leão XIV celebra uma missa na Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, nesta quarta-feira, 10, quando também abençoará a nova torre que transformou a igreja na mais alta do mundo.
A missa será celebrada exatamente 100 anos após a morte de Antonio Gaudí, arquiteto catalão e devoto católico que projetou a Sagrada Família. Gaudí, cujo processo de canonização avança no Vaticano, morreu atropelado por um bonde em Barcelona quando caminhava até uma igreja para rezar.
O papa realiza uma viagem de sete dias à Espanha, que teve início no sábado 6. Antes de viajar para Barcelona, Leão XIV fez um discurso no Parlamento espanhol, em Madri, reuniu-se com vítimas de abusos sexuais cometidos por parte do clero e celebrou uma missa para 1,5 milhão de pessoas no centro da capital espanhola.
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Antes da cerimônia na célebre Sagrada Família nesta quarta, o pontífice se reunirá com detentos em uma penitenciária e visitará a abadia na montanha de Montserrat.
Sagrada Família ainda mais alta
Em fevereiro, a Sagrada Família ganhou uma nova cruz de 17 metros no topo de sua torre central, elevando sua altura total a 172,5 metros. Embora a igreja seja o edifício mais alto de Barcelona, o topo da torre ainda permanece ligeiramente abaixo da montanha de Montjuïc, que chega a 177 metros. A decisão segue a visão de Gaudí, que não queria que sua obra superasse o que considerava criação divina.
A colocação da cruz representa um marco significativo na longa história de construção da igreja, iniciada em 1883. O projeto enfrentou inúmeros contratempos ao longo de mais de um século, incluindo a Guerra Civil Espanhola e a pandemia de Covid-19, que atrasaram a conclusão prevista para 2026.
A Sagrada Família se tornou a igreja mais alta do mundo em outubro passado, depois de mais uma parte da sua torre central ter sido erguida, ultrapassando o pináculo da Igreja de Ulm, na Alemanha, prédio luterano gótico construído ao longo de mais de 500 anos.