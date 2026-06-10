🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Papa Leão XIV celebra missa na igreja mais alta do mundo nos 100 anos da morte de Gaudí

Devoto católico, arquiteto catalão projetou a Basílica da Sagrada Família, em Barcelona

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h24 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h25
Papa Leão XIV durante missa na Capela Sistina, em 9 de maio de 2025.
RECADO Papa Leão XIV: aproveitou data americana para contrapor discurso de Trump contra imigração (Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)
Continua após publicidade
Papa Leão XIV celebra missa na igreja mais alta do mundo nos 100 anos da morte de Gaudí Priorize VEJA no Google

O papa Leão XIV celebra uma missa na Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, nesta quarta-feira, 10, quando também abençoará a nova torre que transformou a igreja na mais alta do mundo.

A missa será celebrada exatamente 100 anos após a morte de Antonio Gaudí, arquiteto catalão e devoto católico que projetou a Sagrada Família. Gaudí, cujo processo de canonização avança no Vaticano, morreu atropelado por um bonde em Barcelona quando caminhava até uma igreja para rezar.

Basílica Sagrada Família, desenhada pelo arquiteto catalão Antoni Gaudí
Basílica Sagrada Família, desenhada pelo arquiteto catalão Antoni Gaudí (Instagram/Reprodução)
Continua após a publicidade

O papa realiza uma viagem de sete dias à Espanha, que teve início no sábado 6. Antes de viajar para Barcelona, Leão XIV fez um discurso no Parlamento espanhol, em Madri, reuniu-se com vítimas de abusos sexuais cometidos por parte do clero e celebrou uma missa para 1,5 milhão de pessoas no centro da capital espanhola.

Siga
Interior da basílica Sagrada Família, em Barcelona
Interior da basílica Sagrada Família, em Barcelona (Instagram/Reprodução)
Continua após a publicidade

+ O apelo do papa Leão XIV contra ‘flagelo’ do abuso sexual na Igreja Católica

Antes da cerimônia na célebre Sagrada Família nesta quarta, o pontífice se reunirá com detentos em uma penitenciária e visitará a abadia na montanha de Montserrat.

Continua após a publicidade

Sagrada Família ainda mais alta

Em fevereiro, a Sagrada Família ganhou uma nova cruz de 17 metros no topo de sua torre central, elevando sua altura total a 172,5 metros. Embora a igreja seja o edifício mais alto de Barcelona, o topo da torre ainda permanece ligeiramente abaixo da montanha de Montjuïc, que chega a 177 metros. A decisão segue a visão de Gaudí, que não queria que sua obra superasse o que considerava criação divina.

A colocação da cruz representa um marco significativo na longa história de construção da igreja, iniciada em 1883. O projeto enfrentou inúmeros contratempos ao longo de mais de um século, incluindo a Guerra Civil Espanhola e a pandemia de Covid-19, que atrasaram a conclusão prevista para 2026.

A Sagrada Família se tornou a igreja mais alta do mundo em outubro passado, depois de mais uma parte da sua torre central ter sido erguida, ultrapassando o pináculo da Igreja de Ulm, na Alemanha, prédio luterano gótico construído ao longo de mais de 500 anos.

Publicidade
TAGS:
Barcelona (Espanha)
Catolicismo
Espanha
Igreja
Igreja Católica
Papa Leão XIV
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).