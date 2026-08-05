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Virá para o Brasil? Papa Leão XIV anuncia turnê pela América do Sul

Pontífice viajará ao Uruguai, Argentina e Peru, onde passou duas décadas como missionário, de 6 a 17 de novembro; Milei comemora 'visita histórica'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 09h11 | Atualizado em 5 ago 2026, 10h28
Papa Leão XIV durante missa na Capela Sistina, em 9 de maio de 2025.
Leão XIV é conhecido como o 'papa de duas pátrias' por ter nascido nos EUA e obtido nacionalidade peruana. - (Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)
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O papa Leão XIV visitará o Uruguai, a Argentina e o Peru de 6 a 17 de novembro, informou o Vaticano nesta quarta-feira, 5, em um aguardado retorno ao continente sul-americano, onde o pontífice passou décadas como missionário. Ele, no entanto, a Santa Sé não anunciou uma parada no Brasil.

“Está voltando para casa!”, reagiu no Facebook o arcebispado de Lima, após ser divulgado que o chefe da Igreja Católica visitará Lima, Chiclayo, Cuzco e Pucallpa de 11 a 17 de novembro, na primeira viagem ao país de um papa desde 2018.

Primeiro americano americano no Trono de Pedro, Robert Francis Prevost chegou jovem ao Peru como missionário e foi arcebispo emérito de Chiclayo, a cerca de 750 km ao norte de Lima. Ele obteve a nacionalidade peruana em 2015, motivo pelo qual é conhecido como o “papa de duas pátrias”.

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A viagem apostólica começará no Uruguai e continuará na Argentina, marcando a primeira visita oficial de um pontífice em quase 40 anos aos vizinhos sul-americanos.

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No Uruguai, Leão XIV visitará de 6 a 8 de novembro Montevidéu, Paysandú e Florida, onde se encontra o santuário da Virgem dos Trinta e Três, padroeira do país. Em seguida, ficará na Argentina até o dia 11, especificamente na capital, Buenos Aires, mas também Córdoba e Luján, onde se encontra a basílica de Nossa Senhora de Luján, padroeira do país.

“Visita histórica”

“A Argentina vai receber o papa”, escreveu em letras maiúsculas o presidente argentino, Javier Milei, que qualificou o fato como uma “visita histórica” — o último pontífice a percorrer o país foi João Paulo II, em 1987, seguido de uma viagem ao Uruguai em 1988.

Antecessor de Leão XIV, o argentino Francisco não retornou ao seu país natal durante seu pontificado, no qual deu prioridade aos países da periferia que nunca haviam recebido visitas. Mas ele visitou o Brasil entre os dias 22 e 28 de julho de 2013, em sua primeira viagem internacional como pontífice, realizada por ocasião da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Rio de Janeiro.

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Desde que foi eleito papa, em maio de 2025, Leão XIV viajou à África, ao Líbano, à Turquia, à Espanha e à França em périplos nos quais defendeu os imigrantes, o que lhe rendeu uma crise de grande repercussão midiática com seu conterrâneo, o presidente Donald Trump.

Na Espanha, o pontífice chegou a tocar em um dos temas mais dolorosos da Igreja: os abusos sexuais, que qualificou como “chaga ainda aberta”.

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Há meses se especulava sobre uma viagem do papa Leão XIV à região. O próprio pontífice disse em dezembro que gostaria “muito de visitar a América Latina: Argentina, Uruguai, que esperam a visita do papa”.

“Acho que o Peru também me receberia de bom grado”, brincou em declarações à imprensa sobre o país onde passou mais de 20 anos como missionário.

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