Virá para o Brasil? Papa Leão XIV anuncia turnê pela América do Sul
Pontífice viajará ao Uruguai, Argentina e Peru, onde passou duas décadas como missionário, de 6 a 17 de novembro; Milei comemora 'visita histórica'
O papa Leão XIV visitará o Uruguai, a Argentina e o Peru de 6 a 17 de novembro, informou o Vaticano nesta quarta-feira, 5, em um aguardado retorno ao continente sul-americano, onde o pontífice passou décadas como missionário. Ele, no entanto, a Santa Sé não anunciou uma parada no Brasil.
“Está voltando para casa!”, reagiu no Facebook o arcebispado de Lima, após ser divulgado que o chefe da Igreja Católica visitará Lima, Chiclayo, Cuzco e Pucallpa de 11 a 17 de novembro, na primeira viagem ao país de um papa desde 2018.
Primeiro americano americano no Trono de Pedro, Robert Francis Prevost chegou jovem ao Peru como missionário e foi arcebispo emérito de Chiclayo, a cerca de 750 km ao norte de Lima. Ele obteve a nacionalidade peruana em 2015, motivo pelo qual é conhecido como o “papa de duas pátrias”.
A viagem apostólica começará no Uruguai e continuará na Argentina, marcando a primeira visita oficial de um pontífice em quase 40 anos aos vizinhos sul-americanos.
No Uruguai, Leão XIV visitará de 6 a 8 de novembro Montevidéu, Paysandú e Florida, onde se encontra o santuário da Virgem dos Trinta e Três, padroeira do país. Em seguida, ficará na Argentina até o dia 11, especificamente na capital, Buenos Aires, mas também Córdoba e Luján, onde se encontra a basílica de Nossa Senhora de Luján, padroeira do país.
“Visita histórica”
“A Argentina vai receber o papa”, escreveu em letras maiúsculas o presidente argentino, Javier Milei, que qualificou o fato como uma “visita histórica” — o último pontífice a percorrer o país foi João Paulo II, em 1987, seguido de uma viagem ao Uruguai em 1988.
Antecessor de Leão XIV, o argentino Francisco não retornou ao seu país natal durante seu pontificado, no qual deu prioridade aos países da periferia que nunca haviam recebido visitas. Mas ele visitou o Brasil entre os dias 22 e 28 de julho de 2013, em sua primeira viagem internacional como pontífice, realizada por ocasião da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Rio de Janeiro.
Desde que foi eleito papa, em maio de 2025, Leão XIV viajou à África, ao Líbano, à Turquia, à Espanha e à França em périplos nos quais defendeu os imigrantes, o que lhe rendeu uma crise de grande repercussão midiática com seu conterrâneo, o presidente Donald Trump.
Na Espanha, o pontífice chegou a tocar em um dos temas mais dolorosos da Igreja: os abusos sexuais, que qualificou como “chaga ainda aberta”.
Há meses se especulava sobre uma viagem do papa Leão XIV à região. O próprio pontífice disse em dezembro que gostaria “muito de visitar a América Latina: Argentina, Uruguai, que esperam a visita do papa”.
“Acho que o Peru também me receberia de bom grado”, brincou em declarações à imprensa sobre o país onde passou mais de 20 anos como missionário.