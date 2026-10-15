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Papa Leão passou noite tranquila e tem boa evolução após retirada de tumor, diz Vaticano 

Pontífice teria celebrado missa na quarta-feira em sala de hospital, segundo fontes ouvidas pela AFP

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 06h43 | Atualizado em 15 out 2026, 06h43
Papa Leão XIV
Papa Leão XIV (Andrew Medichini/AP/Imageplus)
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Papa Leão passou noite tranquila e tem boa evolução após retirada de tumor, diz Vaticano  Priorize VEJA no Google

O papa Leão XIV teve uma noite tranquila no Hospital Gemelli, em Roma, e mostra boa evolução, informou o Vaticano nesta quinta-feira, 15. O pontífice foi submetido na terça-feira a uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno no pulmão direito, que foi concluída sem complicações.

“O papa Leão XIV passou bem a noite no hospital. Levantou-se e tomou café da manhã”, afirmou o Vaticano em um breve comunicado publicado no Telegram.

Na quarta-feira, os médicos, citados pelo Vaticano, informaram que os exames de sangue e a radiografia do tórax realizados após a cirurgia mostravam “uma evolução pós-operatória normal” do líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, de 71 anos.

Mais exames foram efetuados para determinar se o câncer se espalhou. Segundo os médicos, os exames permitirão determinar o estágio exato da doença e os possíveis tratamentos que devem ser adotados, embora o prognóstico seja favorável porque foi extirpado todo o lobo inferior do pulmão direito.

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Segundo fontes do Vaticano ouvidas pela agência de notícias AFP, o papa chegou até a celebrar, na quarta-feira, uma missa em uma sala habilitada do 10º andar do hospital.

Agenda do papa

Espera-se que sua recuperação dure uma semana e não deva afetar sua turnê, de 6 a 17 de novembro, pela América Latina. Embora o religioso tenha nascido em Chicago, nos Estados Unidos, passou mais de 20 anos no Peru, país do qual também tem a nacionalidade e onde é aguardado com grande expectativa.

Todas as audiências do pontífice até 20 de outubro, no entanto, foram canceladas, incluindo uma grande missa na quarta-feira para o encerramento de uma assembleia mundial sobre a família na qual Leão XIV será substituído pelo novo decano dos cardeais, o filipino Luis Antonio Tagle.

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+ O que é adenocarcinoma pulmonar, que levou papa Leão XVI a ter parte do pulmão removido

A legislação da Igreja Católica não prevê mecanismos especiais em caso de doença do papa, cujo mandato é vitalício.

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O pontífice ficará internado em uma suíte especial no último andar do Gemelli, equipada com uma pequena capela, uma cozinha e uma sala de reuniões para a equipe médica, onde Francisco foi hospitalizado algumas semanas antes de sua morte.

Marco Scarci, especialista em cirurgia torácica no Reino Unido, declarou à agência de notícias AFP que não se trata de “uma operação particularmente arriscada” e que espera que o papa se recupere rapidamente, embora “possa levar até três meses para recuperar o nível de forma física anterior à operação”.

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(Com AFP)

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