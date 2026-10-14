Papa Leão passou ‘noite tranquila’ após retirada de câncer no pulmão, diz Vaticano

O papa Leão XIV passou uma noite tranquila no Hospital Gemelli, em Roma, após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno no pulmão direito, que foi concluída sem complicações, informou o Vaticano nesta quarta-feira, 14.

“Mais informações serão divulgadas ao longo do dia”, acrescentou a Santa Sé, em mensagem publicada no Telegram.

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Leão XIV, de 71 anos, permanece internado, com previsão de aproximadamente uma semana de recuperação. Durante o procedimento, que durou cerca de 90 minutos, os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito para retirar uma massa cancerosa. Os profissionais estão realizando mais exames para determinar se o câncer do pontífice pode ter se espalhado.

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Este foi o primeiro alerta de saúde para o papa americano desde sua eleição como líder da Igreja Católica, em 8 de maio de 2025. Com um bom estado de saúde, ele é fã de esportes, em particular o tênis, que continua praticando regularmente.

Agenda do papa

Espera-se que sua recuperação dure uma semana e não deva afetar sua turnê, de 6 a 17 de novembro, pela América Latina. Embora o religioso tenha nascido em Chicago, nos Estados Unidos, passou mais de 20 anos no Peru, país do qual também tem a nacionalidade e onde é aguardado com grande expectativa.

Todas as audiências do pontífice até 20 de outubro, no entanto, foram canceladas, incluindo uma grande missa na quarta-feira para o encerramento de uma assembleia mundial sobre a família na qual Leão XIV será substituído pelo novo decano dos cardeais, o filipino Luis Antonio Tagle.

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A legislação da Igreja Católica não prevê mecanismos especiais em caso de doença do papa, cujo mandato é vitalício.

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O pontífice ficará internado em uma suíte especial no último andar do Gemelli, equipada com uma pequena capela, uma cozinha e uma sala de reuniões para a equipe médica, onde Francisco foi hospitalizado algumas semanas antes de sua morte.

Marco Scarci, especialista em cirurgia torácica no Reino Unido, declarou à agência de notícias AFP que não se trata de “uma operação particularmente arriscada” e que espera que o papa se recupere rapidamente, embora “possa levar até três meses para recuperar o nível de forma física anterior à operação”.