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Papa Leão passou ‘noite tranquila’ após retirada de câncer no pulmão, diz Vaticano

Pontífice de 71 anos permanece internado em Roma, com previsão de aproximadamente uma semana de recuperação

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 10h00
Um homem de meia-idade, careca e sorridente, vestindo uma batina branca e solidéu, acena com a mão direita. Ele tem um anel no dedo anelar e um cordão prateado no pescoço. O fundo é desfocado e claro, sugerindo um ambiente externo ensolarado
Papa Leão XIV  (Filippo Monteforte/AFP)
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O papa Leão XIV passou uma noite tranquila no Hospital Gemelli, em Roma, após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno no pulmão direito, que foi concluída sem complicações, informou o Vaticano nesta quarta-feira, 14.

“Mais informações serão divulgadas ao longo do dia”, acrescentou a Santa Sé, em mensagem publicada no Telegram.

+ Irmão do papa Leão XIV também enfrenta câncer e está internado nos EUA

Leão XIV, de 71 anos, permanece internado, com previsão de aproximadamente uma semana de recuperação. Durante o procedimento, que durou cerca de 90 minutos, os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito para retirar uma massa cancerosa. Os profissionais estão realizando mais exames para determinar se o câncer do pontífice pode ter se espalhado.

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Este foi o primeiro alerta de saúde para o papa americano desde sua eleição como líder da Igreja Católica, em 8 de maio de 2025. Com um bom estado de saúde, ele é fã de esportes, em particular o tênis, que continua praticando regularmente.

Agenda do papa

Espera-se que sua recuperação dure uma semana e não deva afetar sua turnê, de 6 a 17 de novembro, pela América Latina. Embora o religioso tenha nascido em Chicago, nos Estados Unidos, passou mais de 20 anos no Peru, país do qual também tem a nacionalidade e onde é aguardado com grande expectativa.

Todas as audiências do pontífice até 20 de outubro, no entanto, foram canceladas, incluindo uma grande missa na quarta-feira para o encerramento de uma assembleia mundial sobre a família na qual Leão XIV será substituído pelo novo decano dos cardeais, o filipino Luis Antonio Tagle.

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+ O que é adenocarcinoma pulmonar, que levou papa Leão XVI a ter parte do pulmão removido

A legislação da Igreja Católica não prevê mecanismos especiais em caso de doença do papa, cujo mandato é vitalício.

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O pontífice ficará internado em uma suíte especial no último andar do Gemelli, equipada com uma pequena capela, uma cozinha e uma sala de reuniões para a equipe médica, onde Francisco foi hospitalizado algumas semanas antes de sua morte.

Marco Scarci, especialista em cirurgia torácica no Reino Unido, declarou à agência de notícias AFP que não se trata de “uma operação particularmente arriscada” e que espera que o papa se recupere rapidamente, embora “possa levar até três meses para recuperar o nível de forma física anterior à operação”.

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