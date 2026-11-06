Papa Leão inicia visita à América Latina: saiba por quais países passará e se Brasil está na rota

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O Papa Leão XIV inicia uma intensa viagem de 12 dias pela América do Sul, visitando Uruguai, Argentina e Peru, após uma cirurgia pulmonar. Com fortes laços com a região, onde viveu por quase duas décadas, o pontífice busca fortalecer a fé e abordar desafios sociais e de saúde mental nos países visitados.

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O papa Leão XIV iniciou nesta sexta-feira, 6, uma viagem de 12 dias pela América do Sul, um reencontro com um continente que marcou profundamente sua vocação sacerdotal, poucas semanas depois de passar por uma cirurgia em um pulmão. O pontífice de 71 anos visitará três países: Uruguai, Argentina e Peru — o Brasil não está na rota.

Antes de uma das viagens internacionais mais intensas de um papa nas últimas décadas, Leão XIV acenou, sorridente, para as pessoas no Aeroporto de Fiumicino, em Roma, durante o embarque no avião papal, que decolou pouco depois das 3h00 de Brasília rumo a Montevidéu.

Durante a viagem, ele se reunirá com líderes políticos, presos e pessoas vulneráveis, além de velhos amigos. Primeiro papa nascido nos Estados Unidos, Leão viveu quase duas décadas no Peru como missionário e desenvolveu um forte vínculo com a região, tendo, inclusive, cidadania peruana. Na quarta-feira, o líder de um rebanho de 1,4 bilhão católicos afirmou que aguardava com entusiasmo o retorno a países que são “tão queridos” para ele.

Leão expressou desejo de que a visita contribua para “fortalecer a fé, renovar a esperança e reavivar o fogo da caridade” em locais que enfrentam desafios como o aumento das desigualdades, a violência, o declínio demográfico e o retrocesso do catolicismo.

Apesar de ter passado há pouco mais de três semanas por uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno, os médicos aprovaram a viagem. Segundo o Vaticano, não serão necessárias medidas médicas adicionais além das habituais nas viagens papais.

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Primeira parada

Leão XIV iniciará a viagem ao Uruguai, considerado o país mais laico da América Latina e um dos menores e mais prósperos da região. As autoridades locais organizarão uma ampla operação de segurança, com quase 5 mil policiais e mais de 1 mil militares mobilizados.

O pontífice percorrerá parte de Montevidéu em um papamóvel especialmente adaptado, antes de se reunir com o presidente do país, o esquerdista Yamandú Orsi, e receber as chaves da cidade. Segundo o cardeal Daniel Sturla, arcebispo da capital, “há um interesse muito geral sobre a visita do papa, que ultrapassa os limites da Igreja Católica”.

Os ingressos para as missas que o papa celebrará em Paysandú, no noroeste uruguaio, e Florida, centro-sul do país, e para uma vigília no Estádio Centenário de Montevidéu esgotaram rapidamente e a Igreja precisou adicionar novas vagas.

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O interesse contrasta com uma nação onde as leis se afastaram das posições tradicionais católicas em âmbitos como o casamento igualitário, o aborto e a eutanásia, legalizada no ano passado. Analistas esperam que o pontífice enfatize a defesa da vida e da família durante a passagem.

Além disso, Uruguai registra a maior taxa de suicídios da América Latina, razão pela qual Leão XIV poderia abordar a saúde mental, especialmente durante sua visita ao bairro de Casavalle, afetado por níveis elevados de pobreza e violência.

Terra de Francisco

No domingo, o papa viajará para a Argentina, país natal de seu antecessor Francisco, que decepcionou muitos compatriotas por não ter retornado à nação durante seu pontificado.

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Segundo o especialista americano Christopher White, autor de uma biografia sobre Leão XIV, a viagem à América do Sul tem algo de um duplo retorno.

“Francisco, o primeiro papa latino-americano da história, nunca voltou ao seu país. Leão, que tem nacionalidade peruana, assume agora este legado”, explicou ele à agência de notícias AFP.

A viagem terminará no Peru, onde o pontífice chegará na quarta-feira. Para White, será “um momento carregado de simbolismo e emoção”.

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O país vive há semanas uma verdadeira “febre papal”. Em Lima, comerciantes vendem camisas e rosários com a imagem de Leão, as padarias vendem pães batizados em sua homenagem e detentas de um presídio confeccionam bonecos com a imagem do pontífice.

Uma estátua de 14 metros de altura do pontífice foi inaugurada na cidade portuária de Callao, uma das etapas de sua visita.

A viagem o levará também à antiga capital inca, Cusco, e à floresta amazônica. Mas também será um reencontro com seu passado como Robert Francis Prevost, incluindo um jantar com padres de sua antiga diocese de Chiclayo e uma visita particular a uma capela cuja reconstrução ele ajudou a impulsionar.

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(Com informações da AFP)