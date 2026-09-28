🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Papa Leão encerra visita à França com apelo à paz e ao fim de ‘mentiras’ no palco internacional

Primeira visita oficial de um pontífice ao país em quase vinte anos levou 1,3 milhão de fiéis às ruas

Por Sophia Paiva 28 set 2026, 17h39 | Atualizado em 28 set 2026, 17h47
Um homem de meia-idade, careca e sorridente, vestindo uma batina branca e solidéu, acena com a mão direita. Ele tem um anel no dedo anelar e um cordão prateado no pescoço. O fundo é desfocado e claro, sugerindo um ambiente externo ensolarado
Papa Leão XIV  (Filippo Monteforte/AFP)
Continua após publicidade
Papa Leão encerra visita à França com apelo à paz e ao fim de ‘mentiras’ no palco internacional Priorize VEJA no Google

O papa Leão XIV fez um apelo pela paz na Europa e advertiu, nesta segunda-feira, 28, contra “a espiral de mentiras e engano” que ele diz ter tomado conta das relações internacionais, ao final de uma viagem de quatro dias à França, marcada pela presença de multidões.

Em seu discurso em Metz, no leste francês, Leão pediu “coragem na negociação e compromisso para pôr fim à guerra no continente”, em referência à guerra da Rússia com a Ucrânia. A escolha de Metz, que França e Alemanha disputaram do final do século XIX até meados do século XX, não foi um acaso: lá nasceu Robert Schuman (1886-1963), um dos chamados “pais fundadores” da União Europeia e que o Vaticano pretende beatificar.

O projeto para formar um bloco de aliados, que nasceu dos escombros de uma Europa devastada, perdeu força nos últimos anos em consequência da crise política aberta com a chegada de imigrantes, a saída do Reino Unido da União Europeia e as divergências sobre a atitude que deve ser adotada em relação ao presidente russo, Vladimir Putin.

Siga

“Hoje em dia, as relações humanas e entre os Estados tornam-se cada vez mais bárbaras”, avaliou o pontífice, pedindo que a Europa ponha fim à “espiral de mentira e engano”, em uma crítica velada a políticos populistas como o presidente de seu país natal, Donald Trump.

Continua após a publicidade

Multilateralismo

Leão enxerga o continente europeu como um possível contrapeso às grandes potências e já sugeriua anteriormente que a União Europeia supere tensões internas. Após reafirmar seu apoio ao “direito internacional e o multilateralismo”, o papa pediu, ainda, para “integrar” os imigrantes e alertou contra “a ilusão do rearmamento”, em um momento em que os países europeus aumentam seus gastos militares frente a uma Rússia cada vez mais desafiadora.

“É preciso comprometer-se com um diálogo paciente, mostrar audácia na negociação e estarmos dispostos a sacrificar algumas posições pelo bem maior da paz”, acrescentou o pontífice, cujo próprio pai desembarcou na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial.

Continua após a publicidade

+ Após semanas de tensões com Trump, papa Leão XIV recebe chefe da diplomacia dos EUA

Eleições à vista

Ao seu lado, o presidente francês, Emmanuel Macron, que convidou sem sucesso outros líderes da União Europeia para o evento — apenas Luxemburgo compareceu –, pediu que não se ceda ao “retorno dos nacionalismos”, enquanto vários países importantes se preparam para eleições em 2027, com partidos de extrema direita em ascensão.

Continua após a publicidade

A sete meses da eleição presidencial francesa, que a líder de extrema direita Marine Le Pen lidera nas pesquisas, o papa também fez um pedido à Virgem de Lourdes: “Conceda à França governantes sábios e generosos (…) Que mantenham o país em paz no concerto das nações”.

Segundo o Vaticano, Leão levou às ruas do país laico mais de 1,3 milhão de fiéis. Só em Metz, onde Leão celebrou uma missa na catedral gótica da cidade, seu último compromisso na viagem, 35 mil pessoas o aclamaram antes de partir de avião para Roma.
Publicidade
TAGS:
Discurso
Europa
França
Guerra
Papa
Papa Leão XIV
Paz
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).