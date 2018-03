Papa Francisco telefona e conversa com mãe de Marielle Franco

O papa Francisco telefonou e manifestou solidariedade à família da vereadora e defensora dos direitos humanos Marielle Franco, cujo assassinato, em 14 de março, gerou uma onda de indignação no Brasil e no mundo.

Francisco ligou para Marinette, mãe da vereadora do PSOL, pouco antes da missa de sétimo dia de Marielle, celebrada na Igreja Nossa Senhora do Parto, no centro do Rio de Janeiro nesta quarta-feira.

O pontífice expressou seu afeto e solidariedade à família da política assassinada a tiros no Estácio, região central da capital carioca, segundo afirmou a própria Marinette durante a missa.

O papa argentino decidiu ligar para a família de Marielle, de 38 anos, após receber uma carta da filha da vereadora, Luyara. A mensagem chegou a Francisco por meio de Gustavo Vera, diretor da ONG La Alameda e amigo pessoal do pontífice.

#MarielleVive recién nos informan que el #Papafrancisco habló por teléfono con la madre de Marielle. Ella lo anunció en la misa a por #MarielleFranco. Fue la hija de Marielle de 18 quien escribió una afectuosa carta al @Pontifex_es que luego @gustavoveraok envió a su amigo. pic.twitter.com/YZDFFCVMln — Fundación Alameda (@AlamedaCABA) March 21, 2018

Negra, nascida e criada na favela da Maré, Marielle lutava pelos direitos de negros, mulheres e da comunidade LGBT e não hesitava em denunciar abusos policiais e criticar a recente Intervenção Militar ordenada pelo presidente Michel Temer.

Até agora, a Polícia não deu informações precisas sobre suspeitos do crime, que causou comoção dentro e fora do Brasil.

(Com AFP e EFE)