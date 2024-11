Papa Francisco pede reflexão sobre atuação israelense em Gaza: “Genocídio”

Parte de um livro publicado pelo jornal italiano La Stampa, o Papa Francisco afirma que “é necessário refletir se a atuação militar de Israel no território de Gaza constitui um genocídio contra o povo palestino”. A declaração foi divulgada neste domingo 17, mesmo dia em que um ataque de Israel a um prédio de Beirute, capital do Líbano, matou Mohammad Afif, chefe da mídia do Hezbollah, segundo a agência de notícias Reuters.

O bombardeio atingiu o prédio situado no bairro de Ras al-Nabaa, onde ficam os escritórios do Partido Social Nacionalista Sírio, no Líbano e lugar em que refugiados fogem dos ataques israelenses.

Em suas declarações, o papa diz ainda que a situação em Gaza deve ser investigada já que especialistas apontam para características genocidas.

“Devemos investigar minuciosamente para avaliar se isso se enquadra na definição técnica [de genocídio] indicadas por juristas e organizações internacionais”, disse o pontífice argentino, em clara crítica à atuação de Israel na guerra, que neste domingo, também deixou dezenas de palestinos mortos e feridos durante um ataque israelense a um prédio residencial que abrigava pelo menos seis famílias na cidade de Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza.

De acordo com o jornal italiano, o livro com as declarações do Papa Francisco deve ser publicado em breve.