Papa Francisco pede desculpas por tapa em fiel no Vaticano

O papa Francisco pediu desculpas publicamente nesta quarta-feira, 1°, por ter repreendido com tapas na mão, no dia anterior, uma mulher que o puxou enquanto ele cumprimentava fiéis na Praça de São Pedro.

“Muitas vezes perdemos a paciência. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo de ontem”, afirmou o líder religioso na varanda do palácio apostólico e momentos antes da reza do Angelus. As imagens, divulgadas na noite de terça (31), viralizaram nas redes sociais e viraram meme:

começo de 2019: “ninguém solta a mão de ninguém” fim de 2019: pic.twitter.com/SXoQmEjwMV Publicidade — phoebe waller-bridge (@shespider) December 31, 2019

O pontífice celebrou nesta quarta-feira a primeira missa do ano na Basília de São Pedro e pregou uma homília na qual condenou a violência, a humilhação e as ofensas frequentemente sofridas pelas mulheres.

Depois, o papa compareceu ao palácio apostólico para rezar o Angelus junto com os fiéis concentrados na praça e aproveitou a ocasião para se desculpar pela reação do dia anterior.

A mulher em questão estava atrás das barreiras de segurança, como os outros fiéis, e puxou repentinamente o papa Francisco quando ele se aproximou. Irritado, o pontífice deu tapas na mão da mulher e se retirou cercado pelos seguranças, que não precisaram interferir.