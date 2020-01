Papa Francisco pede diálogo em meio a tensões no Oriente Médio

Na sexta-feira, o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e o presidente do país, Hassan Rouhani, prometeram vingança pela morte de Soleimani. O presidente americano Donald Trump usou o Twitter para subir o tom contra o país persa, dizendo que identificou alvos para atacar em caso de retaliação iraniana e que enviará o poderio militar americano à região em caso de ataques a bases ou cidadãos dos Estados Unidos.

Neste domingo, 5, o exército iraniano disse duvidar que Trump tivesse coragem de cumprir as ameaças. O ex-ministro da Defesa iraniano e hoje conselheiro militar do líder supremo do país, Hossein Dehghan, afirmou que “a resposta (ao ataque que matou Soleimani) será com certeza militar e contra alvos militares”.