Papa Francisco passa por fisioterapia respiratória e tem quadro estável

Após uma cirurgia para retirada de uma hérnia no intestino, o Papa Francisco passou por uma terapia respiratória e se recupera bem, segundo comunicado do Vaticano neste domingo, 11. O pontífice fez o procedimento cirúrgico na última quarta-feira e está internado no hospital Gemelli, em Roma.

Segundo o Vaticano, o Papa assistiu à missa pela televisão e recebeu a comunhão. Os médicos recomendaram que ele não rezasse a tradicional oração do Angelus da varanda do hospital para evitar esforço e não comprometer a cicatrização do abdômen.

Francisco deve ficar internado até o fim de semana que vem e retomar a agenda no dia 18 de junho. Ele tem viagens marcadas para Portugal, em 2 de agosto, e para a Mongólia no mês seguinte.