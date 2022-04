Papa Francisco faz discurso em defesa das sogras

Durante audiência semanal nesta quarta-feira, 27, na Praça São Pedro, no Vaticano, o papa Francisco abordou um assunto polêmico desde os primórdios: o conflito com as sogras.

“Hoje a sogra é um personagem mítico. Não digo que pensamos nela como um diabo, mas sempre pensamos nela como uma figura ruim. Mas a sogra é a mãe do seu marido ou da sua esposa”, disse o pontífice.

Segundo Francisco, é preciso que fieis superem a ideia de “quando mais longe melhor”.

“Às vezes, elas são um pouco especiais, mas elas deram a maternidade para o cônjuge. Se elas tiverem algum defeito, que sejam corrigidos”, afirmou o líder católico.

Sobre mães que têm ciúmes dos relacionamentos dos filhos, ele alertou: “cuidado com a língua, porque a língua é um dos piores pecados das sogras”.

As falas, em tom ligeiramente mais descontraído, também representam uma mudança em relação aos últimos discursos do pontífice, em maioria focados em mensagens sobre guerra na Ucrânia. Na semana passada, durante a benção anual Urbi et Orbi, Francisco disse que vivemos “uma páscoa de guerra”.

“Nós vimos muito sangue e muita violência”, disse Francisco. “Nossos corações se encheram de medo e angústia diante de nossos irmãos e irmãs que precisaram se refugiar para ficar a salvo de bombardeios.”

Francisco também pediu paz entre israelenses e palestinos, no Líbano, na Síria, no Iraque, na Líbia, no Iêmen, em Mianmar, no Afeganistão, na região do Sahel na África, na Etiópia e na República Democrática do Congo.

“Toda guerra traz consequências que afetam toda a humanidade: do pesar e do luto ao drama dos refugiados, das crises econômica e de alimentos, sinais que já estamos vendo”, disse.

Continua após a publicidade