Papa Francisco faz apelo após mortes na Ucrânia: ‘Parem este massacre’

Em uma mensagem carregada de força, o Papa Francisco fez novo apelo pelo fim da guerra na Ucrânia, após a oração mariana do Angelus deste domingo, 13. Citando os bombardeiros na cidade portuária de Mariupol que mataram “crianças, inocentes e civis indefesos”, o pontífice pediu o fim imediato do conflito. “Em nome de Deus, eu peço: parem este massacre”, afirmou Francisco.

“Com dor no coração, uno a minha voz àquela das pessoas comuns, que imploram o fim da guerra. Em nome de Deus, se ouça o grito de quem sofre e se ponha fim aos bombardeios e aos ataques! Invista-se real e decididamente na negociação, e os corredores humanitários sejam efetivos e seguros”, disse o Papa, durante sua mensagem.

Por outro lado, Francisco exortou o acolhimento de refugiados vindos do país do leste da Europa e agradeceu a rede de solidariedade formada para recebê-los. “Peço a todas as comunidades diocesanas e religiosas que aumentem os momentos de oração pela paz. Aumentar os momentos de oração pela paz. Deus é só Deus da paz, não é Deus da guerra, e quem apoia a violência profana o seu nome. Vamos agora rezar em silêncio por quem sofre e para que Deus converta os corações a uma firme vontade de paz”, convocou o Papa.