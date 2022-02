Papa Francisco envia mensagem a Petrópolis; confira texto na íntegra

O papa Francisco enviou nesta sexta-feira, 18, uma mensagem de condolências pelas vítimas e um desejo de serenidade e consolo pela tragédia provocada pelas chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, em telegrama enviado ao bispo da cidade, Gregório Paixão.

O texto, assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, em nome do líder da Igreja Católica, expressa profunda dor pelas perdas. Veja a mensagem completa abaixo:

“Ao tomar conhecimento com profundo pesar das trágicas consequências do deslizamento de terra nessa cidade, confia ao senhor bispo transmitir às famílias das vítimas as suas condolências e a sua participação da dor de todos os enlutados ou despojados de seus haveres. Pedindo a Deus Pai de misericórdia eterno repouso para os falecidos, conforto para os sinistrados aos quais deseja pronto restabelecimento e serenidade e consolação da esperança cristã para todos os atingidos pela dolorosa provação, envia a quantos estão em sofrimento e a quantos procuram aliviá-lo propiciadora bênção apostólica”.

Na última terça-feira, 15, um forte temporal atingiu a cidade de Petrópolis, deixando um cenário de destruição. Ao todo, 122 pessoas morreram, de acordo com balanço mais recente do Corpo de Bombeiros. Pelo menos 116 continuam desaparecidas.