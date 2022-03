Papa Francisco diz não haver ‘operação militar’ na Ucrânia, mas guerra

O Papa Francisco fez neste domingo um dos mais duros discursos contra a invasão da Rússia pela Ucrânia. O pontífice lamentou os “rios de sangue e de lágrimas” que correm durante a guerra decretada por Vladimir Putin. O Papa pediu a criação de corredores humanitários para a população civil que tenta escapar da matança imposta pelos soldados da Rússia.

“Na Ucrânia correm rios de sangue e lágrimas, não se trata apenas de uma operação militar, e sim de uma guerra que semeia morte, destruição e miséria”, disse o Papa, após a oração do Angelus. O discurso do Papa foi feita na Praça São Pedro, no Vaticano, com várias pessoas segurando as bandeiras da Ucrânia.

O discurso do Papa Francisco representa mais um golpe nas mentiras de Vladimir Putin. Na visão do líder russo, a invasão da Ucrânia não se trata de uma guerra, mas de uma operação especial para ‘desnazificar’ o país invadido. Na Rússia, falar sobre a existência da guerra representa punição de até 15 anos de prisão e toda a mídia está sob forte censura.

“Faço um apelo do fundo do coração para que sejam instaurados verdadeiros corredores humanitários, e que isto seja uma garantia e se facilite o acesso da ajuda às zonas cercadas para dar um alívio aos nossos irmãos e irmãs oprimidos pelas bombas e pelo medo”, pediu o Papa Francisco.

O Papa alertou para os milhões de mães ucranianas que estão tentando deixar o país, carregando seus filhos para países vizinhos, enquanto seus maridos são arregimentados para a guerra. “As vítimas são cada vez mais numerosas, assim como as pessoas em fuga, em particular mães com seus filhos. A necessidade de ajuda humanitária neste país martirizado aumenta a cada hora de uma forma dramática”, afirmou o Papa Francisco.

O Vaticano defende o fim os ataques. O Papa defendeu a retomada das negociações, o respeito ao direito internacional e o resgate do bom senso. O pontífice também agradeceu aos jornalistas, “que colocam suas vidas em perigo” para divulgar as notícias sobre a guerra.