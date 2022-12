Papa Francisco diz já ter assinado carta de renúncia em caso de doença

O papa Francisco afirmou que já deixou assinada uma carta de renúncia para ser usada caso não consiga mais exercer suas funções como líder da Igreja Católica por causa de um eventual problema de saúde.

Em entrevista ao jornal espanhol ABC publicada neste domingo, 18, o pontífice disse que assinou o documento vários anos atrás e o entregou ao então secretário de Estado do Vaticano Tarcisio Bertone, que deixou o cargo em 2013.

“Já assinei minha renúncia. O secretário de Estado na época era Tarcisio Bertone. Eu assinei e disse: ‘Caso eu me encontre debilitado por questões médicas ou algo assim, aqui está minha renúncia'”, disse Francisco, segundo a publicação.

O papa afirmou que não sabe para quem o cardeal Bertone entregou a carta ao deixar o posto de secretário de Estado. O pontífice também disse que essa foi a primeira vez que ele falou sobre a existência desse documento.

Rumores sobre uma possível renúncia de Francisco circulam há alguns meses. Em junho deste ano, o pontífice se viu obrigado a cancelar uma viagem à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul devido a fortes dores no joelho direito.

O papa contou em julho à agência Reuters que sofreu uma “pequena fratura” ao caminhar com um ligamento inflamado. Ele é sempre visto caminhando com a ajuda de uma bengala e, quando as distâncias que deve percorrer são maiores, é levado em uma cadeira de rodas.

Francisco se tornou o líder da Igreja Católica em 2013, após a renúncia de Bento XVI, que abdicou do posto mencionando sua idade avançada.